Orpo ei soovita gaasitoru purunemises järeldustega kiirustada

"On ilmselge, et toru on lõhutud, aga ütlen endiselt, et ei maksa uisapäisa järeldusi teha. Las ametiisikud uurivad," manitses Orpo koosoleku järgsel pressikonverentsil.

Valitsusjuht kiitis koostööd Eesti, Rootsi, EL-i ja NATO-ga ja ütles, et uurimisel on saadud abi ka Hiinalt.

Gaasitoru purunemist uuriv Soome keskkriminaalpolitsei ütles varem, et toru lõhkumises kahtlustatakse Hongkongi lipu all sõitvat alust Newnew Polar Bear. Hiina laev on juba Läänemerelt lahkunud ja sõitnud piki Norra rannikut Venemaale, kus käis Arhangelski sadamas.