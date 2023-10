Prokuratuur saadab Hiinale Eesti-Soome sidekaabli asjus õigusabitaotluse

Eesti ja Soome sidekaabliga juhtunut uuritakse kriminaalmenetluses. Riigiprokurör Triinu Olev ütles "Aktuaalsele kaamerale", et töös on kõik uurimisversioonid. Muu hulgas see, kas kaablit võis kahjustada Hongkongi lipu all seilava konteinerlaeva Newnew Polar Bear ankur.

"Oleme hetkel koostamas õigusabitaotlust Hiinasse, et paluda Hiinal rahvusvahelise koostöö raames osutada meile abi ja selgitada meie jaoks olulised küsimused selles kriminaalasjas," ütles Olev.

Samamoodi plaanitakse lähinädalatel pinnale tõsta teine sidekaabel, mis ühendab Eestit ja Rootsit, et saada teada, kas ka see on saanud kahjustada.

"Hetkel on meil kriminaalmenetlus alustatud ja menetleme Eesti-Soome sidekaabli juhtumit, kuid järgmistel nädalatel saab selgeks, kas on põhjust kriminaalmenetlust laiendada ka Eesti-Rootsi sidekaabli kohta," ütles Olev.

"Eesti-Soome sidekaabli osas on juba tuvastatud, et Eesti-Soome sidekaabel on katkenud ja kahjustunud ja on viited sellele, et tegemist on inimtekkelise kahjustamisega. Eesti-Rootsi sidekaabli osas alles uuringud käivad ja kui me tuvastame, et ka seda sidekaablit on kahjustatud ja see viitab sellele, et see on tehtud inimeste poolt, siis on meil alust ka kriminaalmenetlust laiendada Eesti ja Rootsi sidekaabli kohta," rääkis Olev.

Oktoobri algusest on tulnud teateid Läänemere merepõhjas asuva infrastruktuuri kahjustumisest. 8. oktoobri öösel hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector. Samas oli kahjustada saanud ka sidekaabel.

Sel nädalal teatas Soome keskkriminaalpolitsei, et tõstis mere põhjast üles Hiina laeva Newnew Polar Bear ankru, mis suure tõenäosusega kahjustas Soomet ja Eestit ühendavat gaasitoru. Eesti prokuratuur on seni tuvastanud, et Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustus on inimtekkeline. Järgmise etapi käigus püüab prokuratuur tuvastada, kes selle taga on sama Hiina laev, kes kahjustas Balticconnectorit.

Samal ajal kui leidsid aset rikked Soome lahes, sai kahjustada ka Rootsi ja Eesti vaheline sidekaabel. Eesti-Rootsi sidekaabli purunemise ajal viibisid selle lähedal hiinlastele kuuluv ja Hongkongi lipu all seilav konteinerlaev Newnew Polar Bear ning Vene tuumakaubalaev Sevmorput, mis olid ka Balticconnectori purunemise ajal selles piirkonnas.