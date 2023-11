Nordica üheksa kuu kahjum küündis ligi 12 miljoni euroni

Nordica teatel kasvas nende üheksa kuu müügitulu võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 29,8 protsenti, jõudes 85,5 miljoni euroni. Käibekasvu põhjusena tõi lennufirma välja suurenenud lennukipargi ja klientide aktiivsuse.

Samas jäi Nordica tulu eelarves planeeritust tunduvalt väiksemaks, sest lennukite rendilepingud viibisid ja probleeme tekitas meeskonnaliikmete ja pilootide nappus, aga ka lennukite pikk viibimine hoolduses. Näiteks tekkis ühel A320 lennukil juuli keskel mootoririke, mille tõttu ei saanud sellega ligi kaks kuud lennata.

Ettevõtte üheksa kuu puhaskahjum oli 11,9 miljonit eurot, samas kui möödunud aasta samal perioodil jäädi 1,8 miljoni euroga kasumisse.

"Kasumlikkuse taastamiseks on kontsern astunud kohe otsustavaid samme, sealhulgas on käivitatud strateegilise ärimudeli ülevaatus ja palgatud rahvusvaheline lennunduskonsultatsioonifirma Knighthood Global Ltd. Nende teadmised aitavad meie tegevust ja finantsolukorda stabiliseerida ja panna jätkusuutlik alus erastamisele," seisab Nordica aruandes.

Perioodi tegevuskulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 35 miljoni euro võrra ehk üle 56 protsendi. Põhjuseks olid ettevõtte hinnangul inflatsioonisurve, ühekordsed kulud seoses uute klienditegevustega ja teatud tegevuspiirangud.

Nordica lennukipark täienes üheksa kuu jooksul nelja lennukiga: lisandusid üks ATR 72-600 ja kolm Airbus A320, kuid hiljem soetati veel üks ATR 72-600 ning üks Airbus A320 tagastati. Kokku oli Nordical septembri lõpu seisuga 21 lennukit, neist üheksa Bombardier CRJ 900, sama palju ATR 72-600 ja kolm Airbus A320.

Kontserni konsolideeritud varade maht oli 30. septembri seisuga 76,93 miljonit eurot, mida on 6,84 miljonit eurot rohkem kui mullu samal perioodil.

Nordica omakapital oli 19,45 miljonit eurot, samas kui aasta eest oli see 31,66 miljonit eurot.

Eelmisel aastal teenis Nordic Aviation Group 1,51 miljonit eurot puhaskasumit ja ettevõtte müügitulu ulatus 90,6 miljoni euroni.

Tänavu suvel selgus, et Nordica lõpetas esimese poolaasta 7,2 miljoni euro suuruse kahjumiga ning seepeale algatas kliimaminister Kristen Michal ettevõttes erikontrolli. Päev enne erikontrolli ettepanekut esitas Nordica juhatuse esimees Jan Palmér nõukogule taotluse ametist lahkumiseks. Praegu juhib ettevõtet Remco Althuis.

Riigikontroll avaldas septembris analüüsi, mille kohaselt on riik olnud Nordicale oskamatu omanik ning nii Nordica kui seda teenindava osaühingu Transpordi Varahaldus riigi omandis pidamiseks napib argumente.