Soul: Pyongyang saatis Venemaale satelliiditehnoloogia eest laskemoona

Liitlased Venemaa ja Põhja-Korea on mõlemad hädas rahvusvaheliste sanktsioonidega: Moskva agressioonisõja eest Ukrainas, Pyongyang tuumarelvakatsetuste eest.

Kahe riigi juhid Kim Jong-un ja Vladimir Putin kohtusid septembris Kaug-Idas ja pärast seda teatas USA, et Pyongyang on hakanud Moskvat relvadega varustama.

Lõuna-Korea riiklik luureteenistus (NIS) teatas kolmapäeval kinnisel parlamendiistungil seadusandjatele, et Põhja-Korea on teinud augustist alates Venemaale vähemalt 10 relvatarnet.

"NIS on teada saanud, et tarnitud on üle miljoni suurtükimürsu," ütles parlamendisaadik Yoo Sang-bum pärast ettekannet ajakirjanikele.

"Analüüside põhjal jätkub sellest Vene-Ukraina sõjas umbes kaheks kuuks," lisas Yoo Sang-bum.

"Põhja-Korea sai Moskval vastu nähtavasti tehnilisi nõuandeid sõjalise luuresatelliidi orbiidile saatmiseks," ütles Yoo.

Pyongyangi teine katse satelliit orbiidile viia nurjus augustis ning ta lubas teha oktoobis kolmanda katse, kuid see ei ole ilmselt teoks saanud.

Yoo ütles, et oktoobrisse kavandatud start lükati edasi, kuid nüüd käivad viimased ettevalmistused. "Paistab, et Põhja-Korea sai Venemaalt tehnilisi nõuandeid, nii et edu tõenäosus on suurem."