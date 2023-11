EKRE esitab riigieelarvele ja sellega seotud seadustele ligi 2700 parandust

"Maksude, riigilõivude, keskkonnatasude, trahvide, teekasutustasude ja muude koormiste tõstmiseks ja uute kehtestamiseks ei ole praegune valitsus valimistel mandaati saanud. Nagu näitavad arvamusküsitlused, ei kiida Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva poliitikat heaks isegi nende oma valija. Arvestades, et Eesti on nüüd juba seitsmendat kvartalit järjest majanduslanguses, on maksutõusud halvim viis riigieelarve täitmiseks – riigi eelarveauk suureneb selle tulemusel veelgi. Makse tuleks hoopis langetada, et majandus saaks kasvada ning maksutulu selle arvelt suureneda. Praeguses majandusolukorras peaks eelarve ja majanduspoliitika keskenduma inimeste aitamisele," ütles Helme.

Helme ütles, et EKRE-le on "vastuvõetamatu ka praeguse valitsuse otsus suunata sadu miljoneid maksumaksja raha utoopilise rohepöörde jõustamiseks." "Rohepöördega suunatakse raha valitsusega heades suhetes olevatele ärimeestele, kes elatuvad riiklikest subsiidiumitest. Selle hinnaks on ülejäänud rahva vaesumine," sõnas Helme.



Helme sõnul on kahetsusväärne, et opositsioonierakondadest on EKRE ainus, kes püüab riigieelarve vastuvõtmist ära hoida. "Isamaa ja Keskerakond on kahjuks alla andnud ja püüavad Kaja Kallasega hästi läbi saada. Küllap loodavad varsti saada kutset valitsusse," märkis Helme.

Keskerakond tegi riigieelarvele ja sellega seotud seadustele 30 muudatusettepanekut, ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Ratas ERR-i saates "Otse uudistemajast" kolmapäeval.

EKRE jätkab riigikogus kõigile eelnõudele obstruktsiooni tegemist ka siis, kui ülejäänud opositsioonierakonnad sellest on loobunud, sest eesmärk on valitsuse kukkumine ja erakorralised valimised, ütles "Esimeses stuudios" EKRE esimees Martin Helme 12. oktoobril.