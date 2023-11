Tartu-Riia rongiliin avatakse järgmisel aastal

Praegu sõidab Tartu ja Riia vahel mõlemas suunas kolm reisirongi päevas. Läti pealinna saamiseks tuleb Elroniga sõita Tartust Valka ja seal ümber istuda naabrite rongiliinile. Kogu reisiks kulub minimaalselt ligi viis tundi.

Klaas avaldas lootust, et järgmisest aastast saab Riiga kiiremini.

"Elron räägib Riia rongiühenduseks kuluvast ajast kolm tundi ja 25 minutit ja see on kindlasti praegusega võrreldes väga suur muudatus ja konkurentsivõimeline aeg. Kindlasti Elroni diiselrong on väga palju mugavam kui need rongid, mis sõidavad täna Lätis, reisijaid veavad. Ja kindlasti on see kiirem," ütles Tartu linnapea.

Järgmise aasta riigieelarvest läheb liini ettevalmistamiseks 300 000 eurot. Selle rahaga on vaja teha analüüsid ja viia vastavusse kahe riigi taristu.

"Kindlasti tehniline ühilduvus rongi ja raudtee vahel on garanteeritud. Pigem siin on laiem küsimus, et kuidas on peatused, kuidas on platvormid, perroonid ja milline on taristu konkreetne seisukord. Läti perroonid on oluliselt madalamad kui meil Eestis," lausus Ehrenpreis.

Esmase hinnangu järgi hakkab reisirong Tartust Riiga ja vastupidi sõitma üks kord päevas ning piletihinda hakkaks riik toetama, sest Elroni sõnul ei tasuks liini pidamine ilma riigi abita ära. Vaja oleks vähemalt kaks miljonit eurot aastas lisaks.

Eesti Raudtee sõnul otsustab liini püsimajäämise mahtuvus.

"Reisija otsustab, kas ta seda tahab või ei taha. Vägisi seda vaevalt elus hakatakse hoidma. Teatud konservatiivne hoiak võiks olla iga uue liini käivitamisega, kas harjutakse ära, kas võetakse omaks, kas kellaajad sobivad," ütles Eesti Raudtee kommertsjuht Arthur Raichmann.

Ekspertide hinnangul tasuks Tartu-Riia rongiliin ära juhul, kui oleks tagatud ühendus Riia lennujaamaga. Elroni sõnul jääks kehtima Eestiga sarnane liikumisgraafik, kus rongipeatusest saab ümberistumisega mujale.

"Ennekõike ühendust Riia vaksaliga saame kavandada. Sinna saab muud ühenduvad liinid juurde vaadata, et kuidas sealt edasi saab. Kindlasti tervikuna peaks töötama," ütles Ehrenpreis.