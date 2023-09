Saksa rahandusminister: EL-i rohelepe suurendab toetust paremäärmuslastele

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner hoiatas, et Euroopa Liidu energiatõhususe nõue võib tuua kaasa negatiivse ühiskondliku reaktsiooni ning paremäärmusluse tõusu.

Saksa valitsuse rahandusminister Christian Lindner kritiseeris intervjuus Politicole Brüsseli poliitikuid karmimate ehitusnõuete tõttu, mis tema sõnul võib tuua kaasa tagasilöögi valijatelt ja paremäärmusluse tõusu. Saksa parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (Alternative für Deutschland - AfD) on nüüdseks küsitlusuuringutes pälvinud rohkem kui viiendiku valijate toetuse.

Majandusliberaalse Saksa erakonna FDP juht Christian Lindner ütles lisaks, et eurooplased ägavad ülereguleerimise all.

Lindner ärgitas Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit panema pausile uute kasvuhoonegaaside heitmete piiramiseks mõeldud Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmise.

Politico juhtis tähelepanu, et Lindneri ettepanek tuleb paar päeva peale Saksa kantsleri Olaf Scholzi teadet plaanist eemaldada Saksamaal bürokraatlikud tõkked majanduskasvule. Scholz lubas sama ka Euroopa Liidu tasandil.

Maikuus tegi sarnase regulatsioonide pausile panemise ettepaneku Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Christian Lindneri fookuses on Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv, mille kohaselt tuleb majandusblokis vanemad hooned renoveerida saavutamaks kogu Euroopa Liidu hoonestu süsinikneutraalsus 2050. aastaks. Tegu on märgilise osaga von der Leyeni välja pakutud roheleppest.

Rahandusministri sõnul ohustab Euroopa Liidu ehitiste nõue ühiskondlikku rahu, kuna tavakodanikel võib sellest jääda mulje, et neil on omaenda kodus raskem elada. Von der Leyen pakkus selle välja 2021. aastal ning selle osas toimuvad praegu kõnelused Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa parlamendi vahel. Liikmesriigid tahavad nõuete leevendamist, samas europarlamendi mitmed liikmed soovivad veelgi ambitsioonikamaid eesmärke.

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside emissioonidest ligikaudu 35 protsenti on seotud ehitistega, seega on hoonete energiatõhusus oluline osa süsinikuneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 2050. aastaks. Christian Lindneri väitel võiks renoveerimistele mõeldud raha kasutada pigem teiste kliimasõbralike projektide peale, näiteks Euroopa energiataristusse investeerimiseks. See peaks Saksa rahandusministri sõnul tugevdama ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet. Lindneri sõnul püüab ta ka ülejäänud Saksa valitsust selles veenda.

Saksa föderaalvalitsuse ministrid tavaliselt ei ründa Brüsselit nii otseselt, kuid Politico hinnangul on Christian Lindneril siin siseriiklik motivatsioon. Lindneri FDP ühes Saksa sotside ja rohelistega surusid hiljuti Saksa parlamendis läbi vastuolulise seaduse, mis sisuliselt keelas uute õlil ja gaasil põhinevate küttesüsteemide kasutamise soojapumpade kasuks. Seadusele on tulnud suur avalik vastureaktsioon ning see võeti vastu peale sisevõitlusi valitsuskoalitsioonis.

See seadus on samuti ebapopulaarne Lindneri konservatiivse, kuid majanduslikult liberaalsete valijate seas. Seega võib Lindneri rünnak olla seotud siseriiklikult probleemilt tähelepanu kõrvale juhtimiseks.