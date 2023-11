Sõja 620. päev: Zelenski kavandatud visiit Iisraeli võib ära jääda

Järgmiseks nädalaks kavandatud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiit Iisraeli võib meediasse lekkinud info tõttu ära jääda, vahendas portaal TSN pühapäeval ajalehte The Times of Israel.

Oluline 5. novembril kell 20.27:

- Vene väed ründasid pühepäev hommikul ägedalt Avdijivkat;

- Zelenski ei ole valmis rääkima Venemaaga;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 990 sõdurit;

- Reuters: Vene vägede suurtükituli idarindel aina ägeneb;

- Dnipropetrovski oblastis hukkus pommitamises inimene;

- Zelenski kavandatud visiit Iisraeli võib ära jääda;

- Ukraina rünnakus Krimmile sai kahjustada Vene sõjalaev.

Zelenski ei ole valmis rääkima Venemaaga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et ta ei ole valmis pidama kõnelusi Venemaaga, kui agressorriik ei taandu oma sõjaväega tema riigist, ning eitas ühtlasi teateid nagu oleksid lääneriikide ametnikud rääkinud temaga võimalikest läbirääkimistest.

"(Ühendriigid) teavad, et ma ei ole valmis rääkima terroristidega, sest nende sõna ei maksa midagi," ütles Zelenski telekanali NBC saates "Meet the Press".

"Nad peavad minema välja meie maa-alalt, alles pärast seda saab maailm lülituda ümber diplomaatiale," ütles ta.

Zelenski ütles saates ka, et Ukraina armee kaalub oma strateegia muutmist, et kiirendada edasiliikumist ning teha Venemaale ootamatu löök. Zelenski eitas ka, et lahingtegevus oleks kuidagi jõudnud patiseisu.

Vene väed ründasid pühepäev hommikul ägedalt Avdijivkat

Vene väed korraldasid pühapäeva hommikul Donetski oblastis asuvale Avdijivka linnale raketi- ning ägeda suurtükirünnaku, teatas oblasti kuberneri kohusetäitja Igor Moroz.

Zaporižzja oblastis ründasid Vene väed 19 asulat ööpäeva jooksul 1165 korral, kasutades suurtükke, droone ja õhuväge, teatas oblasti kuberner Juri Malaško. Rünnakus said kahjustada elumajad ja taristu, kuid inimohvreid ei olnud.

Reuters: Vene vägede suurtükituli idarindel aina ägeneb

Doneski oblastis on Vene vägede suurtükituli viimastel nädalatel märkimisväärselt ägenenud, kuid see jääb siiski alla aastatagustele suurtükirünnakutele, ütlesid Reutersile idarindel võitlevad Ukraina sõdurid.

"Umbes kuu aega tagasi hakkasime seda tundma," lausus 22-aastane Vitali.

Lõuna-Korea luureteenistus ütles kolmapäeval, et Põhja-Korea on saatnud Venemaale augustist alates üle miljoni suurtükimürsu.

Samas aastatagusega ei anna praegust suurtükituld võrrelda ning seda on oluliselt vähem, öeldi Reutersile rindelt.

Zelenski kavandatud visiit Iisraeli võib ära jääda

Järgmiseks nädalaks kavandatud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiit Iisraeli võib meediasse lekkinud info tõttu ära jääda, vahendas portaal TSN pühapäeval ajalehte The Times of Israel.

Väljaande ajakirjanike teatel planeeris Zelenski tõepoolest järgmisel nädalal Iisraeli-visiiti ja soovis, et see saaks teatavaks alles pärast riiki saabumist ning oli pettunud info meediasse lekkimise pärast.

Lisaks kirjutab Iisraeli Channel 12 Ukraina valitsuse anonüümsele esindajale viidates, et "leke kahjustab julgeolekut ning riikidevahelisi suhteid ja usaldust otsustajate vahel".

Allikas meenutas, et mõlemad riigid on sõjas ning olukord Ukrainas on veelgi keerulisem, mistõttu on julgeolekuküsimused esikohal.

Varem on teatatud, et Iisraeli suursaadik Ukrainas Michael Brodsky ütles, et president Zelenskit oodatakse Iisraeli igal ajal, kuid seni pole Kiiev vastavat pöördumist saatnud.

Dnipropetrovski oblastis hukkus pommitamises inimene

Vene vägede suurtükirünnakus hukkus Nikopoli rajoonis mees, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Teises rünnakus suurtükkidega sai Nikopoli rajoonis vigastada kaks meest.

Ukraina rünnakus Krimmile sai kahjustada Vene sõjalaev

Vene kaitseministeerium tunnistas, et nende sõjalaev sai laupäeval ajutiselt okupeeritud Krimmi ründamise tagajärjel kahjustada, vahendas portaal Unian Venemaa propagandakanalit RIA Novosti.

Vene kaitseministeerium väidab, et Ukraina sõjavägi ründas Butoma nimelist laevaehitustehast okupeeritud Kertšis 15 tiibraketiga.

"Õhutõrje tulistas alla 13 tiibraketti. Vaenlase tiibraketi tabamuse tagajärjel sai kahjustada tehases asunud laev," seisab raportis.

Laupäeval toimusid ajutiselt okupeeritud Kertšis plahvatused. Seejärel ilmus teave suitsu kohta Kertši Zalivi laevatehase piirkonnas, suitsu tõusis ka Krimmi silla lähedalt.

Krimmi okupatsioonivõimude juht Sergei Aksjonov teatas esmalt, et tehase piirkonda langesid raketi rusud.

"Osa allatulistatud rakettide rusudest kukkus ühe kuivdoki alale. Ohvreid pole," ütles ta sotsiaalmeedias.

Tõenäoliselt sai pihta rakette Kalibr kandev alus "Askold", mis on Musta mere laevastikus uus ja lasti vette alles 2021. aastal.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat märkis rünnakut kommenteerides, et see laev ei ole isegi sõjategevuses osalenud, vaid läbinud üksnes mõned katsetused.

Ukraina ja Venemaa rünnakud Mustal merel ja selle ümbruses on hoogustunud pärast seda, kui Moskva lahkus Musta mere teraviljalepingust, mille eesmärk oli tagada tsiviilalustele ohutu läbipääs.

Septembris korraldas Ukraina raketirünnaku, mis tabas Moskva Musta mere laevastiku peakorterit sadamalinnas Sevastopolis.

Ukrainian Air Force officials claim to have destroyed the Russian Black Sea Fleet's newest corvette, the Askold, via air strike. The Askold carried eight cruise missiles and conducted attacks on Ukrainian civilian targets pic.twitter.com/5nUjuM370q — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 5, 2023

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 990 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 305 090 (võrdlus eelmise päevaga +990);

- tankid 5284 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 9953 (+14);

- suurtükisüsteemid 7375 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 867 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 570 (+2);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5534 (+0);

- tiibraketid 1554 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9730 (+14);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1047 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.