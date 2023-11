Iisraeli armee teatas pühapäeval, et nende maavägede rünnak on Gaza sektori kaheks jaganud ja olulised löögid äärmusrühmituse Hamasi vastu jätkuvad.

Oluline pühapäeval, 5. novembril:

- Iisrael: Gaza sektor on kaheks jagatud;

- Netanyahu: enne pantvangide vabastamist vaherahu ei tule;

- Blinken kohtus Läänekaldal Mahmud Abbasiga;

- Iisrael ründas Liibanoni lõunaosa, Hezbollah vastas rünnakuga;

- Telekomid: Gazas on taas katkestatud interneti- ja telefoniühendus;

- Hamas: Iisraeli rünnakutes hukkunuid on pea 10 000;

- Iisrael karistas ministrit Gazat tuumapommiga ähvardamise eest;

- Hamasi ministeeriumi väitel hukkus Iisraeli rünnakus üle 30 inimese;

- Hamas peatas välispassi omanike evakueerumise Egiptusse.

Iisrael: Gaza sektor on kaheks jagatud

Iisraeli armee teatas pühapäeval, et nende maavägede rünnak on Gaza sektori kaheks jaganud ja olulised löögid äärmusrühmituse Hamasi vastu jätkuvad.

"Iisraeli väed on sisse piiranud Gaza linna. Nüüd on ühtlasi olemas Gaza lõunaosa ja Gaza põhjaosa, sest sektor on kaheks jagatud," ütles armee pressiesindaja Daniel Hagari.

Netanyahu: enne pantvangide vabastamist vaherahu ei tule

iisrael peaminister benjamin Netanyahu ütles pühapäeval, et Gazas ei sõlmita vaherahu enne, kui Hamas on vabastanud kõik üle 240 pantvangi.

"Vaherahu ei sõlmita enne, kui pantvange pole vabastatud. See ei tule kõne allagi," lausus ta.

"Me ütleme seda nii oma sõpradele kui ka vaenlastele: me jätkame nii kaua, kuni me nad (Hamasi – toim.) alistame. Meil ei ole muud võimalust," lisas ta.

Iisrael ründas Liibanoni lõunaosa, Hezbollah vastas rünnakuga

Liibanoni lõunaosas hukkus Iisraeli rünnakus sealse ajakirjaniku neli sugulast, teatas riiklik uudisteagentuur NNA ja lisas, et ajakirjanik ise sai rünnakus haavata.

Agentuuri kohaselt olid ohvrid raadiokorrespondendi Samir Ayoubi õde ja tema kolm lapselast.

Hezbollah teatas hiljem, et vastas rünnakule omapoolse raketirünnakuga Põhja-Iisraelis asuva Kiryat Shmona linna pihta.

Telekomid: Gazas on taas katkestatud interneti- ja telefoniühendus

Iisrael katkestas pühapäeva õhtul Gaza sektoris taas nii telefoni- kui internetiühenduse, tegemist on kolmanda korraga pärast Iisraeli-Hamasi vahelise sõja algust 7. oktoobril, teatas telekommunikatsioonifirma Paltel.

"Teatame kahetsusega side- ja internetiteenuste täielikust sulgemisest Gazas pärast seda, kui Iisraeli pool ühendas lahti serverid," märkis Paltel avalduses.

Hamasi valitsus teatas veidi aega pärast sideühenduse katkestamist, et Iisraeli armee pommitab Gaza sektori põhjaosas mitme haigla ümbrust.

"Üle tunni aja on haiglate ümbruses käinud intensiivne pommitamine," ütles Hamasi valitsuse meediabüroo juht Salama Marouf.

Antony Blinken ja Mahmud Abbas 13. oktoobril Jordaania pealinnas Ammanis. Autor/allikas: Jacquelyn Martin / POOL / AFP/Scanpix

Blinken kohtus Läänekaldal Mahmud Abbasiga

USA välisminister Antony Blinken tegi pühapäeval üllatusvisiidi Iisraeli okupeeritud Jordani Läänekaldale, kus ta kohtus Palestiina presidendi Mahmud Abbasiga. Kohtumine toimus Ramallah's ajal, kui kasvab ülemaailmne mure vägivalla suurenemise pärast Iisraeli-Hamasi sõjas.

Blinken ütles Abbasile, et Gaza palestiinlasi ei tohi sunniviisiliselt ümber asustada, rääkis ministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller. Tema sõnul arutasid Blinken ja Abbas ka vajadust peatada äärmuslik vägivald palestiinlaste vastu Läänekaldal.

Abbas ütles Blinkenile, et tal pole sõnu, et kirjeldada genotsiidi ja hävingut, mida palestiina rahvas Gazas Iisraeli sõjamasina käte läbi kannatab.

"Puudub vähimgi austus rahvusvahelise õiguse põhimõtete vastu," vahendas Palestiina uudisteagentuur Wafa Abbasi sõnu Blinkenile.

Pärast terroriorganisatsiooni Hamas üllatusrünnakut Iisraelile 7. oktoobril, mille tagajärjel tapeti umbes 1400 inimest ja võeti üle 240 pantvangi, on Iisrael vastanud rünnakutega Gaza sektorile. Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeeriumi kinnitusel on rünnakutes hukkunud ligi 9500 inimest.

Blinken on külastanud pärast sõja algust Iisraeli, kuid see oli tema esimene reis Läänekaldale. Turvakaalutlustel ei teatatud Blinkeni sõidust Läänekaldale ette ja see järgnes Jordaania ning Iisraeli külastamisele.

Palestiina allikate järgi on alates 7. oktoobrist Jordani Läänekaldal toimunud kokkupõrgetes tapetud üle 150 palestiinlase.

Blinkeni kohtumine Abbasiga, kelle ilmalik partei Fatah on Hamasi rivaal, toimus ajal, kui Washington on andnud Iisraelile täieliku poliitilise ja sõjalise toetuse.

Blinken ütles hiljuti, et Palestiina omavalitsus peaks võtma kontrolli ka Gaza sektori üle, mida praegu juhib Hamas.

USA ja mitmed Euroopa ja Araabia riigid, aga ka ÜRO on väljendanud ärevust Läänekaldal süvenevate pingete pärast.

Blinken on oma Lähis-Ida ringreisil kõnelenud humanitaapauside vajalikkusest, et kaitsta tsiviilelanikke ja hõlbustada abi kohaletoimetamist tihedalt asustatud Gaza sektorisse, mida pommitatakse.

Pühapäeva õhtul sõidab USA välisminister edasi Türgisse Ankarasse.

Abbas: PO naaseb Gazasse vaid Lähis-Ida konflikti lahenduse korral

Palestiina president Mahmud Abbas ütles pühapäeval, et Palestiina Omavalitsus (PO) võiks naasta Gaza sektoris võimule vaid sel juhul, kui Lähis-Ida konfliktile leitakse põhjalik poliitiline lahendus.

Iisrael on võtnud endale eesmärgiks hävitada Gaza sektorit valitsev Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas, mille võitlejad korraldasid 7. oktoobril ohvriterohke üllatusrünnaku juudiriigi vastu.

See omakorda on aga tõstatanud tõsise küsimuse, kes asub palestiinlaste enklaavi valitsema siis, kui sõda ükskord lõppeb.

"Me asume täitma täielikult oma kohustusi põhjaliku poliitilise lahenduse raames, mis sisaldab endas kogu Läänekallast, sealhulgas Ida-Jeruusalemma, ja Gaza sektorit," ütles Abbas.

Iisrael karistas ministrit Gazat tuumapommiga ähvardamise eest

Peaminister Benjamin Netanyahu büroo teatas pühapäeval, et Iisraeli ministril, kes soovitas raadiousutluses Gazasse tuumapomm heita, on keelatud valitsuse istungitel osalemine kuni vastava piirangu tühistamiseni.

Muinsuskaitseministri Amichay Eliyahu kommentaar, milles ta soovitas ägedat sõjalist vastust Hamasi 7. oktoobri rünnakutele Gazas pantvangis peetavate inimeste elude hinnaga, pälvisid hukkamõistu ka pantvangide peredelt.

Valitsukoalitsiooni kuuluv äärmusrahvuslane Eliyahu ütles Iisraeli raadiojaamale Kol Barama, et pole päris rahul juudiriigi võimude kättemaksu ulatusega Palestiina territooriumil pärast seda, kui Hamas korraldas verise üllatusrünnaku Iisraeli lõunaosas.

Netanyahu büroo teatas seepeale, et Eliyahu väljaütlemisel puudub kontakt tegelikkusega, rõhutades, et Iisrael püüab säästa Gazas neid, kes pole võitlejad.

Pantvangide ja kadunud isikute perekondade foorum, mis esindab Gazasse röövitud inimeste sugulasi, kritiseeris Eliyahut, nimetades tema sõnavõttu mõtlematuks ja julmaks.

Tekkinud pahameelt kommenteerides ütles Eliyahu sotsiaalmeedias, et ta avaldus aatomipommi kohta oli metafoorne.

Ta lisas ka, et Iisrael on pühendunud tegema kõik endast oleneva, et pantvangid tervetena tagasi saada.

Hamas: Iisraeli rünnakutes hukkunuid on pea 10 000

Hamasi juhitud Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et pärast eelmisel kuul puhkenud sõda Iisraeliga on Palestiina aladel saanud surma vähemalt 9770 inimest.

Pärast seda kui Palestiina islamistlik liikumine Hamas tegi 7. oktoobril enam kui 1400 ohvriga üllatusrünnaku Iisraeli vastu ja võttis pantvangi enam kui 240 inimest, on juudiriigi rünnakutes Gazale hukkunud vähemalt 4800 last, väitis ministeerium.

Hamasi ministeeriumi väitel hukkus Iisraeli rünnakus üle 30 inimese

Iisraeli pommitamise tagajärjel sai Gaza sektori keskosas asuvas põgenikelaagris laupäeva hilisõhtul surma üle 30 inimese, väitis Hamasi juhitav tervishoiuministeerium.

Ministeeriumi pressiesindaja Ashraf Al-Qudra teatel toodi Al-Aqsa märtrite haiglasse rohkem kui 30 surnukeha ja tegu oli Gaza sektori keskosas asuvas Al-Maghazi laagris hukkunutega.

Hamas väitis Telegrami kanalis postitatud avalduses, et Iisrael oli rünnanud tahtlikult kodanike kodusid ja enamik hukkunutest olevat olnud naised ja lapsed.

"Iisraeli õhurünnak oli suunatud mu naabrite majale Al-Maghazi laagris, minu kõrvalmaja varises osaliselt kokku," ütles Türgi Anadolu agentuuris töötav ajakirjanik Mohammed Alaloul (37).

Alalouli sõnul hukkusid rünnakus tema 13-aastane poeg Ahmed ja nelja-aastane poeg Qais. Tema naine, ema ja veel kaks last said vigastada.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja ütles, et nad uurivad, kas Iisraeli kaitsejõud sel ajal piirkonnas tegutsesid.

Iisrael on lubanud hävitada Hamasi karistuseks selle jõhkra rünnaku eest kogukondadele ja sõjaväe eelpostidele Gaza piiri lähedal, milles hukkus üle 1400 inimese, peamiselt tsiviilisikud. Rünnaku käigus rööviti ka üle 240 Iisraeli ja välismaalasest pantvangi.

Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on Iisraeli rünnakutes ja intensiivistunud maismaakampaaniates hukkunud üle 9000 Gaza elaniku.

Iisraeli staabiülem kindralleitnant Herzi Halevi külastas laupäeval Gaza vägesid pärast seda, kui nad olid lõpetanud Al-Maghazist põhja pool asuva Gaza linna ümberpiiramise.

Kaitseminister Yoav Gallant ütles, et Iisraeli väed peavad Gazas ränka võitlust, olles sisenenud asustatud piirkondadesse.

Hamas peatas välispassi omanike evakueerumise Egiptusse

Gaza sektorit valitsev Hamas peatas laupäeval välispassi omanike evakueerumise Egiptusse pärast seda, kui Iisrael keeldus lubamast osa haavatud palestiinlasi Egiptuse haiglatesse toimetada, ütles piiriametnik.

"Ükski välispassi omanik ei saa Gaza sektorist lahkuda enne, kui evakueerimist vajavad haavatud viiakse Gaza põhjaosa haiglatest Rafah' piiripunkti kaudu Egiptusesse," ütles anonüümsust palunud ametnik.