Kallas: eelistatud on, et Eesti 200 uus juht oleks valitsuse liige

Kallas ütles, et ta ei ole veel otsustanud, kas 19. novembril toimuval Eesti 200 üldkogul kandideerida erakonna esimeheks või mitte.

"Mul on ministriametis praegu väga suured väljakutsed nii eestikeelsele haridusele ülemineku kui ka õpetajate palgaläbirääkimistega. Ma pean tõsiselt seda mõtlema. Ma tunnen, et kahte asja koos praegu tehes kannataksid selle all mõlemad," lausus ta.

"Eks ma tunnen erakonnas toetust ja minu poole on erakonnas ikka väga palju pöördutud ja palutud kaaluda tõsiselt. Aga praegu, kus see otsus vajab tõeliselt palju pühendumist, siis ma pean iseenda jaoks selle otsuse korralikult läbi mõtlema," lisas Kallas.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar teatas esmaspäeval erakonna juhatuse koosolekul oma soovist erakonna esimehe kohalt taanduda ja pühenduda riigikogu juhtimisele. Kallase sõnul ei tulnud otsus ootamatult, sest Hussar on sellele vihjanud juba mõnda aega.

"See ei ole ühe hetke mõte tal olnud, et ta ei jõua tegelda erakonna ja riigikogu juhtimisega samaaegselt. Aga üllatav oli ajahetk, mina seda näiteks praegu ei oodanud," ütles ta.

Kuivõrd Eesti 200 korraline üldkogu, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja ka uus juht, toimub järgmisel aastal, siis nüüd valitav esimees saab ametis olla tõenäoliselt aasta. Kallase sõnul on vaja juhti, kes suudaks oluliselt rohkem kui Hussar pühenduda erakonna organisatsiooni ülesehitamisele ja europarlamendi valimisteks valmistumisele.

"Tänases olukorras me näeme, et on vaja oluliselt suurema ajalise pühendumisega inimest. Me oleme alles noor organisatsioon ja jätkuvalt on vaja teha suurt ülesehitust. Vanade erakondade puhul esimees teeb erakonna juhtimisel pigem rutiinset tööd, aga meil on vaja sellist inimest, kelle on päris palju aega erakonna juhtimisele pühenduda. Ma ei välista, et on võimalik ministri ja erakonna esimehe ametit ühildada, aga see saab olema väga keeruline," lausus Kallas.

Samas oleks oluline, et uus esimees oleks valitsuse liige, lisas ta.

"Tegelikult on see üsna oluline. Erakond peab valitsuses jõuliselt oma positsioonide eest seisma. Seal on oluline, et esimees valitsuses suudaks oma erakonna plaane ellu viia valitsuses. Ma pean oluliseks, et ta oleks valitsuse liige, aga eks on olnud ka muid lahendusi. Aga eelistatav variant on, et oleks valitsuse liige," lausus Kallas.

Kallas kaotas möödunud oktoobris erakonna esimehe valimistel Lauri Hussarile.