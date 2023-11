Poola veoautojuhid blokeerisid piiriületuse Ukrainaga

Tegemist on juba teise vaidlusega Ukraina ja Poola vahel pärast seda, kui Varssavi keelustas Ukraina teravilja importi.

Kui teravilja puudutanud vaidluses olid osapoolteks Ukraina ja Poola valitsused, siis see kord blokeerisid Poola veoautojuhid piiriületuse kolmes peamises piiriületuspunktis omal algatusel. Tunnis lubatakse piiri ületada ainult ühel veoautol, välja arvatud veokitel, mille laadungiks on sõjamaterjalid, loomad või kiiresti riknevad kaubad. Viimastele piirangud ei laiene.

Poola veoautojuhid on mures kasvanud konkurentsi pärast Ukraina kolleegide poolt. Kui eelmisel aastal lubati Ukraina veokitel siseneda Euroopa Liitu kõigest 180 000 korda, siis selle aasta jooksul on väljastatud juba 900 000 piiriületusluba Ukraina veokitele.

Tegemist on EL-i, Ukraina ja Moldova vahelise kokkuleppega, mis vähendas piiranguid Ukraina ja Moldova veokite sisenemisele EL-i pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse eelmisel aastal. Kokkuleppe eesmärk on toetada Ukraina ja Moldova eksporti ning selle tingimuste järgi saavad Ukraina ja Moldova veokid senistest väiksemate piirangutega viia oma riikides valmistatud toodangut Euroopa Liitu.

Poola veokijuhid süüdistavad aga Ukraina kolleege selles, et nood tegelevad kaubaveoga ka EL-i sees, mis ei ole leppe kohaselt seaduslik, vahendab Politico.

Nii Ukraina ja Euroopa Liit kui ka Poola valitsus on palunud veoautojuhte blokaadi lõpetama.

Poola transpordiministeerium märkis kirjalikus avalduses, et see palus veokijuhte blokaadi lõpetama. Lisaks seisab ministeeriumi kirjas, et Poola võimudel puudub võimalus omapoolsete piirangute kehtestamiseks kuni EL-i ja Ukraina vahelise kokkuleppe kehtivus lõpeb järgmise aasta suvel.

Olukorda teeb keerulisemaks asjaolu, et Poolat ootab tõenäoliselt valitsusevahetus. Senine Poola valitsus astub ametist tagasi 13. novembril ning uue valitsuse ametisse astumine võib võtta aega kuni detsembri lõpuni.

Poola veokijuhid lubavad blokeerida piiriületuse kuni valitsus täidab nende nõudeid.

"Me kavatseme järgida põllumeeste eeskuju: jätkame proteste kuni valitsus tunnistab probleemi olemasolu ning teeb midagi," ütles Ida-Poolas Łukówi linnas tegutseva veoettevõtte juht Jacek Sokół.