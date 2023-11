Tsahkna: hullemad ajad on valitsuses alles ees

Kuigi Eesti 200 toetus on reitingutes langenud valimiskünnise juurde ning erakonnale tuleb järgmise poolteise nädalaga valida uus esimees, ei ole erakonnaga midagi lahti, sest endiselt on olemas 14 kohta riigikogus ja ollakse aktiivne valitsuses, ütles Tsahkna. Keerulisemad ajad nii erakonnale kui ka valitsusele seisavad tema hinnangul alles ees.

"Võib öelda, et hullemad ajad on valitsuses ees: pinged koalitsioonis kindlasti tõusevad veel ja väga rasked otsused Eesti tuleviku võtmes on veel langetamisel. Nendele ei ole täna vastuseid, ei ole ka koalitsiooni tagatubades. Nii et selline laiem debatt, millist riiki me endale lubada saame, mida me teeme maksudega – see kõik on ees, ja see ei ole kauges tulevikus: järgmise aasta jaanipäevaks peab riigikogu olema vastu võtnud kõik need seadused, kui me läheme maksusüsteeme muutma. Ja täna me oleme aasta lõpus ja meil ei ole veel eelarvegi vastu võetud," lausus Tsahkna.

Tsahkna, kes ise keeldus kinnitamast, et kandideerib erakonna esimeheks, ütles, et uus Eesti 200 esimees peab olema võimeline "erakonna tüürima läbi selle tohutu kadalipu ja olema valmis olema veel ebapopulaarsem".

"Me peame oma riigi korda tegema, ja see ei ole ainut loosung – näete järgmise kolme-nelja kuu jooksul väga karme debatte," ütles ta.

Tsahkna sõnul pole õiged ka väited, et Eesti 200 on lihtsalt Reformierakonna ripats.

"Olle koalitsioonis koos väga suure mandaadiga Reformierakonnaga, on hakatud ütlema, et me oleme seal varjus. Me ei ole seal varjus. Eks me peame ka rohkem välja ütlema (seal), kus toimuvad päris debatid ja vastasseisud, ja ma arvan, et seda järgmiste kuude jooksul ka nähakse, sest ma ennustan, et meil on erinevad arusaamised sellest, kuidas lahendada seda suurt eelarveauku, mida on pea miljardi euro jagu, ma julgen öelda. Ei ole kuidagi nii, et Reformierakond ja Eesti 200 on üks erakond," lausus ta.

"Ei saa otsuseid üksi langetada Eesti 200 oma 14 kohaga, aga ei ei saa ka Reformierakond oma 34 kohaga. See on jumala selge," lisas Tsahkna.

Küsimusele, kas tõsine debatt tähendab seda, et Reformierakond ei saagi ellu viia oma suurimat valimislubadust, niinimetatud maksuküüru kaotamist, vastas Tsahkna, et see teema on "absoluutselt laual".

"Kui sul on eelarves miljard eurot auku 2025. aastast peale – võib-olla natuke vähem, natuke rohkem –, siis on kõik teemad laual. See koalitsioonileping, mis on kirja pandud, mis on väga hea koalitsioonileping – see ei vasta, nagu ka 2008. aastal, 2007. aastal sõlmitud leping, tegelikule olukorrale. Seal ei ole neid lahendusi, mis meid tooks kriisist välja. Ja seda tuleb ausalt öelda," ütles ta.

Tsahkna märkis, et lahendusi, kuidas katta järgmistel aastatel tekkiv SKP-st ühe protsendi moodustav defitsiit, pole praegu mitte ühtegi.

"Ja seetõttu, kui ma tahan olla valitsuse liige /.../ siis ma ütlen, et kõik lahendused on laual – maksuküürud, ükskõik mis lahendused. Kui on kellelgi paremad ideed, mida teha, siis palun," ütles ta.

Erakonna langeva reitingu kohta nentis Tsahkna, et riigikogu valimised on 3,5 aasta pärast ja tibusid loetakse siis.