Joe Bideni poeg Hunter Biden peab andma tunnistusi USA esindajatekoja ees

Vabariiklasest Comer lisas avalikus teates, et tema juhitud komisjoni uurimus paljastas mõjuvõimu kauplemise mustrit presidendi pereliikmete poolt. Comeri väitel kasutasid Joe Bideni sugulased tema tuntust välismaal kasumlike lepingute sõlmimiseks, vahendab The Times.

Esindajatekoja vabariiklased algatasid Bideni suhtes ametliku uurimise, mis on vajalik presidendi ametist tagandamise protsessi käivitamiseks ning millele võib järgneda ametlik presidendi ametist tagandamise katse.

Comeri sõnul teadis Joe Biden oma sugulaste tegevusest ja sai sellest kasu.

"Erinevalt president Bideni valedest oma pere ettevõtlusskeemide kohta, mida ta jutustas Ameerika rahvale, pangaülekannete kirjed ei valeta," ütles Comer.

"Need ülekanded näitavad, et Bidenid müüsid presidendi nime üle maailma, ning sellest sai kasu Bideni pere, kaasa arvatud Joe Biden ise," lisas Comer.

Samuti kutsus komisjon tunnistusi andma Rob Walkeri, kes on teinud äri koos Hunter Bideniga. 2020. aastal ütles Walker intervjuus Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI), et Biden pole kunagi olnud tehingute osaks ning ta pole teadlik ühestki rikkumisest Joe Bideni poolt.

Hunter Bideni advokaat Abbe Lowell ütles, et uurimis põhineb sisustamata ja juba ümber lükatud valeväidetel. Valge Maja väitel on uurimise eesmärk kahjustada Joe Bideni tagasivalimiskampaaniat ning viia tähelepanu kõrvale Donald Trumpi õiguslikelt probleemidelt.

Endine president ja vabariiklaste soosik presidendikandidaadi kohale Donald Trump on ise sattunud juriidiliste probleemide alla, sest talle on esitatud mitu kriminaalsüüdistust kokku neljas kohtuasjas. Samuti püüab New Yorgi prokuratuur keelata Trumpi kinnisvaraettevõtete tegevust osariigis ja sundida endist presidenti maksma 250 miljoni dollarilise trahvi seoses väidetava kelmusega. Prokuratuuri süüdistusel valetas Trump oma vara suuruse kohta, et saada soodsamaid laenu- ja kindlustustingimusi.