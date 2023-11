Kallas Reformierakonna langenud reitingust: ma ei saa vastutuse eest põgeneda

Kommenteerides Reformierakonna reitingu märgatavat langust nii Norstati kui ka Turu-uuringute küsitluses, ütles peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas, et valitsust ei saa juhtida reitingute järgi ja et rasketel aegadel tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid.

"Ma saan aru, et need reitingud teid väga huvitavad, aga tõesti, valitsust ei saa juhtida reitingute järgi. Need on keerulised ja ebapopulaarsed otsused, mida me peame tegema. Aga kas me saame neid otsuseid mitte teha? Ei saa!" ütles Kallas neljapäeval ERR-ile.

Ta lisas, et mitte keegi opositsioonist ei ole ka pakkunud paremat alternatiivi, mida tegema peaks, et kriisidest välja tulla.

"Ma mõistan, et see inimestele ei meeldi. Ka mulle ei meeldi selliseid otsuseid teha, aga mul ei ole lihtsalt muud valikut. Mul, erinevalt opositsioonist, ei ole kuskile vastutuse eest põgeneda," sõnas Kallas.

Kallas on Reformierakonna esimehe valimistel ainus kandidaat. Küsimusele, kas toetus talle on ühtne, vastas ta lakooniliselt: "Jah".

Kas Reformierakonna juhatuse valimised võivad tuua kaasa erakonnas mingeid muutusi, Kallas öelda ei osanud.

"Juhatuse valimised on alanud. On palju kandidaate. Ja pärast seda (valimisi – toim) saab rääkida, mis kellegi visioon on ja kuidas edasi läheme."

Reformierakonna esimehe ja juhatuse valimise tulemused tehakse teatavaks 18. novembril toimuval Reformierakonna üldkogul.

Kaks küsitlust: Reformierakond langes esikohalt kolmandaks

Turu-uuringute neljapäeval avaldatud küsitluses langes Reformierakond 18 protsendi suuruse toetusega populaarsuselt kolmandaks parteiks. Kuu varem oli Reformierakonna toetus selles uuringus 23 protsenti.

Norstati kolmapäeval avaldatud uuringus oli nelja nädala koondtulemusena Reformierakonna toetus 19 protsenti ja koht samuti kolmas. Kui aga võtta aluseks konkreetselt eelmisel nädalal tehtud 1000 vastajaga küsitlus, oli Reformierakonna toetusnumber veelgi väiksem - vaid 16,7 protsenti.

ERR-i tellitavad Kantar Emori novembrikuu reitingud selguvad ülejärgmisel nädalal.

Riigikogu valimistel tänavu märtsis sai Reformierakond 31,2 protsenti toetust ja riigikogus 37 mandaati.