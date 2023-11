Töötus jõuab haripunkti uue aasta esimestel kuudel

Töötus on Eestis hakanud kasvama ning oktoobris kasv kiirenes. Töötukassa hinnangul jõuab töötuse määr haripunkti järgmise aasta esimese kvartali lõpuks, mil töötute arv võib ulatuda 55-56 000 inimeseni. Tööandjad püüavad töötajaid siiski alles hoida, et olukorra paranedes ei peaks hakkama uusi inimesi otsima.

Oktoobris kasvas töötute arv 50 300-ni ja töötuse määr 7,5 protsendini.

"Oktoobris kasvab töötus tavapäraselt, aga seekord on kasvanud veidi rohkem. Kui tavaliselt lisandub oktoobris pisut üle 1000 töötu, siis seekord veidi üle 1500," ütles töötukassa tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets.

Uute töötute lisandumine ei olnud väga suur, kuid raskem on uue töö leidmine.

"Midagi tööturu mõttes väga traagilist ju juhtunud ei ole, aga sellist ärevust või äraootavat olukorda on tööandjate poolest palju tajuda ja tööandjad pigem püüavad leida lahendusi, hoida tootmine käimas. Ootavad, et läheb olukord paremaks," sõnas Liivamets.

Puitdetaile tootva KMT Prefabi juhatuse liikme Martin Taltsi sõnul on turuolukord olnud püsivalt raske üle poole aasta. "Tõtt-öelda ega ettepoole vaade nähtavas tulevikus ei tõota ka kergemaks minna. Eks ta on üksikute tootjate lõikes erinev, aga jämedalt üldistades on enamusel vähe tellimusi ja ettepoole vaade pigem keeruline."

Novembri alguses on töötuse määr oktoobriga võrreldes veel pisut kasvanud. "Praegu on näha ikka stabiilset ja järjepidevat töötuse kasvu. Me ise eeldame, et töötus kasvab veel järgmise aasta esimese kolme kuu jooksul," sõnas Liivamets. Tema hinnangul võib töötus kasvada tänasega võrreldes 5000-6000 võrra 50 700-ni.

Eesti Pank ennustab, et ka haripunktis jääb töötuse määr ühekohaliseks arvuks.

"Me prognoosime veel lähiajal töötuse edasist kasvu. Järgmise aasta jooksul küll me näeme juba majanduse taastumist, millega kaasneb ka tööturu taastumine, küll selline aeglane," ütles Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Talts nentis, et tellimustega on järg kehv. "Tellimusi on vähe olnud juba mõnda aega. Konkreetselt meie ettevõttes oleme ehk veebruari kuuni tööga koormatud, sealt edasi on ebaselge. Samas on väiksema ja keskmise suurusega asju ka pakkumises ja otsustamisfaasis, olukord võib ka mõne nädalaga parem olla juba, aga seda täna kindlalt ei tea ütelda," ütles ta.

Koondama pole KMT seni hakanud, kuid ka uusi inimesi pole ammu tööle võetud.