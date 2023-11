FT: USA tahab taasavada sõjalised sidekanalid Hiinaga

USA president Joe Biden ja Hiina juht Xi Jinping kohtuvad 15. novembril San Franciscos. USA ametnikud ütlesid, et Biden kutsub siis Xi Jinpingi üles taastama kahe suurriigi vahelisi sõjalisi suhtluskanaleid.

Mõlemad suurriigid üritavad suhteid parandada. USA ametnikud on korduvalt rääkinud kontaktide vajadusest Hiinaga, et vältida halvimaid stsenaariume. Biden kohtub 15. novembril San Franciscos Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide liidrite tippkohtumisel Xi Jinpingiga. Hiina kompartei peasekretär pole USA-s käinud alates 2017. aasta aprillist.

USA ametnikud ütlesid, et riigijuhid arutavad mitmeid küsimusi, sealhulgas kahe riigi vaheliste sõjaliste sidekanalite taasavamist. Hiina katkestas need kontaktid eelmisel aastal, kuna toonane esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi tegi visiidi Taiwanile.

"President on otsustanud astuda vajalikke samme, et taastada sõjalise poole osas keskne side USA ja Hiina vahel," ütles üks USA ametnik ajalehele Financial Times.

USA ametnikud ütlesid, et riik konkureerib Hiinaga, kuid ei otsi konfliktset vastasseisu ega uut külma sõda. Seetõttu tuleb avada uusi suhtluskanaleid.

USA ja Hiina suhted on halvimas seisus pärast 1979. aastat. Siis sõlmisid Washington ja Peking diplomaatilised suhted. Washington muretseb üha rohkem Hiina sõjalise tegevuse pärast Taiwani lähedal. Peking samas leiab, et Washington üritab Vaikse ookeani piirkonnas tugevdada oma julgeolekuliite.