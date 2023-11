Norstat: kõige populaarsem peaministrikandidaat on Urmas Reinsalu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et kõige populaarsem peaministrikandidaat on Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Viimases Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluses paluti inimestel avaldada arvamust peaministrikandidaatide, erakorraliste valimiste, valitsuskoalitsioonide ning peaministri jätkamise osas.

Peaministrikandidaatide küsimuses esitati vastajatele kõigi parlamendierakondade esimehed ning küsiti, keda eelistatakse näha peaministriametis. Vastajate eelistus võimalike peaministrikandidaatide vahel jagunes järgmiselt: Urmas Reinsalu 23 protsenti, Kaja Kallas 20 protsenti, Martin Helme 16 protsenti, Mihhail Kõlvart 10 protsenti, Lauri Läänemets kolm protsenti, Lauri Hussar üks protsent.

Oma arvamust ei osanud öelda 27 protsenti vastajatest.

Kui esitada vastajatele peaministrikandidaadid paarikaupa, siis eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 53 protsenti ning Kaja Kallast 29 protsenti vastajatest. Võrdluses Martin Helmega eelistab Urmas Reinsalut 61 protsenti ning Martin Helmet 21 protsenti vastajatest. Kaja Kallase ja Martin Helme võrdluses eelistab Kaja Kallast 42 protsenti ning Martin Helmet 37 protsenti vastajatest.

Kaja Kallase tagasiastumist toetab 68 protsenti

Lisaks küsiti: "Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?" 25 protsenti vastas "Ei" või "Pigem ei", 68 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning seitse protsenti vastas "Ei oska öelda".

Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas enamuses vastajad, kelle arvates peaminister ei peaks tagasi astuma. Sotsiaaldemokraatide ning opositsioonierakondade toetajate seas enamus vastajaid toetab peaministri tagasiastumist.

Antud küsimust on küsitud alates augusti lõpust kokku viiel korral ning peaministri tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul suhteliselt stabiilne.

Erakorralisi valimisi toetab 55 protsenti

Veel küsiti vastajatelt: "Kas Teie arvates tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised?" 38 protsenti vastas "Ei" või "Pigem ei", 55 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning seitse protsenti "Ei oska öelda". Erakorraliste valimiste korraldamist toetaks opositsioonierakondade toetajad ning ei toetaks koalitsioonierakondade toetajad.

Sama küsimus esitati vastajatele ka 11. oktoobril läbi viidud küsitluses ning siis arvas 51 protsenti vastajatest, et Eestis tuleks korraldada erakorralised valimised.

Vastajatest 21 protsenti sooviks EKRE, Keskerakonna, Eesti 200 ja Isamaa koalitsiooni

Viimasena paluti vastajatel öelda, millist valitsuskoalitsiooni nad eelistasid. Valik oli võimalik teha praeguse riigikogu kohtade jaotuse järgi kõige tõenäolisemate koalitsioonide järgi ehk pakuti välja koalitsioonid, kellel oleks rohkem kui 51 kohta. Vastajate eelistus koalitsioonide vahel jagunes järgmiselt: EKRE-Keskerakond-Eesti 200-Isamaa 21 protsenti, Reformierakond-Eesti 200-Sotsiaaldemokraadid 18 protsenti, Reformierakond-Sotsiaaldemokraadid-Isamaa: 15 protsenti, EKRE-Keskerakond-Eesti 200-Sotsiaaldemokraadid 10 protsenti, Reformierakond-Eesti 200-Isamaa kaheksa protsenti, Reformierakond-EKRE kolm protsenti.

Oma arvamust ei osanud öelda 27 protsenti vastajatest.

Nortstat kommenteeris, et kõige tähelepanuväärsem antud küsimuse puhul on see, et populaarseim koalitsioonivariant on ainus, kus ei ole Reformierakonda. See on kõige populaarsem koalitsioonivariant opositsioonierakondade toetajate seas, samal ajal koalitsioonierakondade toetajad eelistavad enim praegust valitsusliitu.

Norstati küsitlus viidi läbi 8. - 9. novembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.