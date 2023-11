Võtmelahingud Gaza suurima haigla juures toovad kaasa tsiviilohvreid

Iisraeli sõjavägi teatas, et on valmis evakueerima imikud ja teisi patsiente Gaza suurimast haiglast, kus Palestiina ametnike sõnul suri kolm vastsündinut ja kümned olid ohus, kuna haiglas pole elektrit, vahendas Reuters. Iisraeli meedia on teatanud võimalikust pantvangitehingust.

Oluline 12. novembril kell 9.45:

- Maailma Terviseorganisatsioon on mures lahingute tõttu Al Shifa haiglasse jäänud inimeste ohutuse pärast;

- Iisraeli meedia: edusammud pantvangide vabastamise kokkuleppes.

Laupäevaõhtusel briifingul ütles Iisraeli relvajõudude esindaja Daniel Hagari, et haigla töötajad palusid abi imikute täielikuks viimiseks Al Shifast turvalisemasse haiglasse. "Me pakume vajalikku abi," lisas Hagari. Pühapäeval kella 9 seisuga oli ebaselge, kas imikute evakueerimine aset leiab, vahendas CNN.

Al-Shifa haigla personal viis imikud öösel kompleksi teise osasse pärast seda, kui vastsündinute osakonnas lisahapnikuvarud lõppesid.

CNN vahendas Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi peadirektori Munir Al-Burshi sõnu, kelle teatel piirasid Iisraeli väed laupäeval Al Shifat igas suunas, ohustades seal viibijate tervist ja turvalisust. Töötajate sõnul on nad Iisraeli vägede piiramisrõngas ega saa haiglast lahkuda, kuigi Iisraeli sõjaväe pressiesindaja on seda eitanud.

Iisraeli sõjaväe esindaja ütles CNN-ile, et osaleb Shifa ümbruses Hamasi vastu pidevas intensiivses võitluses, kuid keeldus kommenteerimast oma vägede lähedust haiglale, kuna sõjategevus oli endiselt pooleli. Iisrael on süüdistanud Hamasi haiglatesse varjumises – Al Shifa arstid ja mässuline rühmitus eitavad seda.

Maailma Terviseorganisatsioon väljendas suurt muret kõigi lahingute tõttu Al Shifa haiglasse jäänud inimeste ohutuse pärast ja teatas, et on kaotanud side oma sealsete kontaktidega.

Humanitaarolukorra halvenemise tõttu avatakse pärast reedest sulgemist uuesti Egiptuse piiriületuspunkt välispassi omanikele, teatas Gaza piiriamet.

Iisraeli-Hamasi ägedad lahingud jätkuvad

Reuters vahendas pühapäeval Hamasi teadet, et see on viimase 48 tunni jooksul hävitanud täielikult või osaliselt enam kui 160 Iisraeli sõjalist sihtmärki Gazas, sealhulgas rohkem kui 25 sõidukit. Iisraeli sõjaväe pressiesindaja ütles, et Hamas on kaotanud kontrolli Gaza põhjaosa üle.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas laupäeva hilisõhtul toimunud pressikonverentsil veel viie Iisraeli sõduri hukkumisest Gazas. Iisraeli sõjaväe teatel on pärast maapealsete operatsioonide algust seal hukkunud 46 inimest.

Iisrael teatas, et Gazast tulistatakse endiselt rakette Lõuna-Iisraeli poole, kus eelmisel kuul hukkus umbes 1200 inimest ja Hamas võttis üle 200 pantvangi.

Palestiina ametnikud ütlesid reedel, et alates 7. oktoobrist on õhu- ja suurtükiväe rünnakutes hukkunud 11 078 Gaza elanikku, kellest veidi vähem kui pooled on lapsed.

Teated võimaliku pantvangitehingu kohta

Iisraeli kolm suurt teleuudistekanalit teatasid anonüümsetele allikatele toetudes, et Hamasi pantvangide vabastamise kokkuleppe saavutamisel on tehtud mõningaid edusamme.

Netanyahu ütles, et ei aruta ühegi võimaliku tehingu üksikasju, mis kanali N12 Newsi andmetel hõlmaks 50–100 naise, lapse ja vanuri järkjärgulist vabastamist kolme- kuni viiepäevase lahingupausi ajal.

Raportite kohaselt vabastab Iisrael naised ja alaealised palestiinlastest vangid ning kaalub kütuse lubamist Gazasse, jättes samas endale õiguse jätkata võitlust.

Tel Avivis liitusid tuhanded inimesed pantvangide perede toetamise meeleavaldusega.