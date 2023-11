Saks: Hamas ei suuda Iisraelile organiseeritud vastupanu osutada

Iisraeli armee teatas, et on alustanud Gaza linnas Al-Shifa haiglas sõjalist operatsiooni, et hävitada selle all asuv Hamasi juhtimiskeskus.

Saks tõdes, et Iisrael on võtnud väga suure riski haiglas tehtava sõjalise operatsiooniga. "Rahvusvahelisse telepilti jõuab kindlasti väga palju selliseid lugusid, mis näitavad seda, kuidas inimesed kannatavad ja saavad ka surma ja selle tõttu Iisraeli valitsus proovib omapoolse kommunikatsiooniga seda parandada või ümber lükata. Aga praegu muidugi haigla hõivamine sõjalise operatsiooniga ei ole selline asi, mida inimesed külma närviga vaatavad ja heaks kiidavad," kommenteeris ta.

Palju on räägitud sellest, et Gaza linna alla on Hamas ehitanud suure tunnelite süsteemi, mis peaksid andma selle võitlejatele lahingutes Iisraeli armeega eelise. Saks märkis, et oodatud vastupanu Iisraelile samas ei ole olnud.

"Iisrael on tõepoolest avaldanud päris palju videoid sellest, kuidas neid tunneleid lõhutakse või puhastatakse. Mis on ikkagi tervikuna juhtunud, on see, et oodatud suurt vastupanu, mida Hamas hakkab osutama Iisraelile linnalahingutes, kasutades tunnelisüsteeme, ikkagi juhtunud ei ole. Ja ei ole osutunud Hamas selliseks konventsionaalset võitlust pidavaks, n-ö oma territooriumi kaitsvaks, kodanikke kaitsvaks ühenduseks, vaid ikkagi ainult selleks, kes suutis läbi viia sellise terrorirünnaku taolise aktsiooni ja edasi me näeme sellist väga juhuslikku ja kaootilist tegevust," rääkis Saks.

Saksa hinnangul on Iisrael suutnud hävitada Hamasi juhtimisstruktuuri ja seetõttu ei suuda ühendus organiseeritud vastupanu osutada.

"Kõige olulisem on see, et me ei näe siin palestiina rahva võitlust Iisraeli vastu, vaid me näeme võitlust Hhamasi ja Iisraeli vahel. Oleks see palestiina rahva võitlus Iisraeli vastu, oleks see hoopis teine lugu. Aga seda ei ole," lisas ta.

Saksa hinnangul on Iisraeli kõige suurem väljakutse aga see, mis juhtub pärast sõda, kui Iisrael suudab Gaza Hamasist puhastada.

"Kuigi me ei näe Gazas massilist intifada't ehk väljaastumist Iisraeli vastu, siis me teame seda, et Iisrael ei saa olla ka see riik, kes hakkab korraldama elu Palestiinas, palestiinlased seda kindlasti ei aktsepteeri. Ja Iisraelis on oma sisepoliitika, mis hakkab siin tegelikult väga olulist mängu mängima, milliseks saab Gaza tulevik. Ja kindlasti mõned väikesed radikaalsed parteid, kellega Benjamin Netanyahu koalitsioonis on, tahavad näidata jõudu ja jõukasutust ja jõupositsioonilt lähtuvaid asju, mis kindlasti ei tööta," rääkis Saks.

"Ja kui Iisrael peaks jääma Gazat okupeerima, on sellel väga suur tõenäosus läbi kukkuda. Kui nad ei jää seda okupeerima, siis kuidas nad suudavad garanteerida et Hamas või mingi taoline rühmitus ei taasta ennast seal. Väljakutse on väga suur. Peab alati olema mingi poliitiline protsess, mis toimib. Ja eks palestiinlaste probleem praegu ju see on, et Palestiinas, laiemalt ka Läänekaldal ikkagi poliitilist protsessi väga ei ole, see on seiskunud ja tegelikult on see Iisraeli huvides, et see hakkaks kuidagi normaalselt toimima," lisas ta.