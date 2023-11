Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant teatas esmaspäeval, et Palestiina äärmusrühmitus Hamas on kaotanud kontrolli Gaza sektori üle, kus nad on olnud võimul 16 aastat. Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi jalaväelased ja soomusmasinad tungivad Gaza linnas üha sügavamale.

Oluline 13. novembril kell 23.09:

- Iisraeli kaitseminister: Hamas on kaotanud kontrolli Gaza sektori üle;

- Netanyahu nõunik: Hamas muutis Al Shifa haigla sõjakoldeks;

- Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas;

- Scholz: kahe riigi lahendus on ainus lahendus, kuid ilma Hamasita;

- Iisraeli välisminister: üleilmne surve seoses Gaza sõjaga üha suureneb;

- ÜRO ametnik hoiatab, et humanitaaroperatsioon Gazas võib seiskuda järgmise 48 tunni jooksul;

- Iisraeli väed tungivad Gaza linnas sügavamale;

- Hamasi poolt võetud pantvangide seas on 3-aastane ameeriklane;

- Hezbollah' piirirünnakutes sai haavata seitse Iisraeli sõdurit.

Netanyahu nõunik: Hamas muutis al-Shifa haigla sõjakoldeks

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu tippnõunik Mark Regev ütles BBC-le, et Hamas ei taha nõustuda pakutavate lahendustega kütuse tagamiseks al-Shifa haiglale, sest Hamasi juhid soovivad pilte, mis näitaks kaost.

Regev, kes varem pidas Iisraeli saadiku ameti Ühendkuningriigis, lisas, et Hamas muutis haigla sõjakoldeks. Ta seletas, et Hamas sihilikult ehitas sõjataristut haigla alla. Hamas ja haigla eitavad neid väiteid, samas kui USA ametnikud on varem öelnud, et Iisraeli andmed vastavad tõele.

Ühtlasi kordas Regev varasemat Iisraeli väidet, et juudiriigi kaitsevägi ei sihi haiglaid. Ta lisas, et Hamas kasutab haigeid lapsi oma sõjamasina kilbina.

Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas

Iisraeli armee teatas esmapäeval, et tal on tõendeid, mis näitavad, et palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad hoidsid pärast 7. oktoobri rünnakut pantvange Gaza linna lastehaiglas.

Armee kõneisiku Daniel Hagari sõnul leidsid sõjaväelased märke, mis viitavad, et Hamas hoidis pantvange Al-Rantisi haigla keldris.

Scholz: kahe riigi lahendus on ainus lahendus, kuid ilma Hamasita

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles esmaspäeval, et kahe riigi lahendus on ainus viis püsiva rahu tagamiseks. Ta lisas, et see on võimalik ainult ilma äärmusrühmituse Hamasita.

"See organisatsioon ei saa olla aluseks kahe riigi lahendusele," ütles Scholz kõnes Saksa ametiühingule NGG.

"See on terroristlik ühendus, mille vastu tuleb võidelda," lisas kantsler.

Iisraeli välisminister: üleilmne surve seoses Gaza sõjaga üha suureneb

Iisraelile avaldatav rahvusvaheline surve seoses inimkaotustega sõjas Palestiina islamistliku äärmusrühmitusega Hamas kasvab üha, ent juudiriik teeb tööd selle nimel, et laiendada oma "legitiimsuseakent", ütles välisminister Eli Cohen esmaspäeval.

"Meil on aega kaks või kolm nädalat kuni rahvusvaheline surve tõesti uuele tasemele kerkib, ent välisministeerium teeb tööd legitiimsusakna laiendamise nimel ning võitlus jätkub seni, kuni see vajalikuks osutub," vahendas ministeeriumi pressiesindaja Coheni sõnu.

ÜRO ametnik hoiatab, et humanitaaroperatsioon Gazas võib seiskuda järgmise 48 tunni jooksul

Palestiina põgenike eest vastutava ÜRO ameti UNRWA kõrge ametnik Thomas White ütles, et humanitaaroperatsioon Gazas võib seiskuda järgmise 48 tunni jooksul, kui Gaza sisse ei lubata kütust.

White kirjutas oma sotsiaalmeediakontol X-is (varem Twitter), et kaks UNRWA veejaotusettevõtet on lõpetanud oma tegevuse esmaspäeval, sest neil sai otsa kütus. White'i sõnul tähendab see, et 200 000 inimest Gazas jäävad joogiveest ilma.

Iisraeli võimud on varem korduvalt süüdistanud Gazat valitsevat äärmusrühmitust Hamasi kütuse hoidmiseks oma eesmärkidel. Iisraeli sõnul keeldub Hamas oma kütusevarusid Gaza tsiviilelanikega jagama.

Iisraeli väed tungivad Gaza linnas sügavamale

Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi jalaväelased ja soomusmasinad tungivad Gaza linnas sügavamale.

"Jalaväe- ja lahingutehnika jõudsid Gazas asuva Al-Shati põgenikelaagri äärealadele," ütles Hagari. Iisraeli väed on jõudnud ka Gaza sadama lähedusse. Maavägi teeb seal aktiivselt koostööd mereväega.

EL kutsus tegema Gaza sõjategevuses "sisulisi" pause

Euroopa Liidu humanitaarabijuht kutsus esmaspäeval tegema Gaza sektori sõjategevuses "sisulisi pause" ja toimetama kiiresti sektorisse kütust, et haiglad saaksid tööd jätkata.

"On oluline humanitaarpausid määratleda ja neist kinni pidada," ütles kriisihaldusvolinik Janez Lenarcic EL-i välisministrite kohtumisel Brüsselis. "Gazasse on vaja toimetada kütust. Enam kui pooled sektori haiglad on töö lõpetanud, peamine põhjus on kütusepuudus."

Gaza sektori suurima haigla Al-Shifa ümbruses jätkuvad Iisraeli vägede ja Hamasi võitlejate ägedad lahingud. Hamasi terviseministeeriumi teatel on sektori põhjaosa haiglates töö katkenud.

EL-i 27 liikmesriiki tegid pühapäeval ühisavalduse, mis nõudis haiglate kaitsmist ja mõistis hukka Hamasi taktika kasutada meditsiiniasutusi ja tsiviilisikuid inimkilbina. Blokk nõudis viivitamatult humanitaarpauside tegemist, et võimaldada abi toimetamist sektorisse.

"Need pausid peavad olema sisulised," ütles Lenarcic. "Ennekõike tuleb need aegsasti välja kuulutada ja neid tuleb ellu viia nii, et organisatsioonid saaksid teha nende kasutamiseks ettevalmistusi. Teiseks peab pausidel olema selge ajaline raam."

EL-i välispoliitika juht Josep Borrell kinnitas, et Gaza vajab rohkem igasugust abi. "Vesi. Kütus, toit. See abi on olemas, see ootab piiril," ütles Borrell.

Hamasi poolt võetud pantvangide seas on 3-aastane ameeriklane

USA president Joe Biden arutas pühapäeval Katari juhiga Gaza sõda. Biden arutas Katari juhiga ka pantvangide vabastamist. Gaza sektorit juhtiv terroriorganisatsioon Hamas hoiab välismaalasi pantvangis ning Valge Maja teatas, et pantvangide seas on ka 3-aastane ameeriklane, vahendas CNN.

"Kaks liidrit leppisid kokku, et pantvangid tuleb viivitamatult vabastada," teatas Valge Maja

Hamasi juhitud tervishoiuministeerium teatas, et Gaza Al-Shifa haiglas suri viis enneaegset last. Hamasi tervishoiuministri asetäitja rääkis, et Gaza sektori suurimat haiglat tabasid kütusenappus ja elektrikatkestused ning piirkonnas jätkusid ägedad lahingud.

Hezbollah' piirirünnakutes sai haavata seitse Iisraeli sõdurit

Liibanoni šiialiikumise Hezbollah võitlejate rünnakutes sai pühapäeval haavata seitse Iisraeli sõjaväelast ja 10 muud isikut, teatasid Iisraeli relvajõud ja päästeteenistus.

Iisraeli armee kõneisik viitseadmiral Daniel Hagari ütles, et Hezbollah rünnak Liibanoni-Iisraeli piiril tsiviilisikute vastu oli "väga tõsine" vahejuhtum.

Hagari rõhutas, et kuigi Iisrael keskendub sõjale Gazas, ollakse "väga kõrges valmisolekus ka põhjas".

Armee teatel sai seitse sõjaväelast kergelt kannatada mürsurünnakus Manara piirkonnas.

Iisraeli päästeteenistus ei andnud täpsemat teavet ülejäänud 10 kannatanu kohta, kuid märkis, et kaks neist on kriitilises seisundis.

Süürias hukkus USA õhulöökides 8 Iraani-meelset võitlejat

Süüria idaosas hukkus USA õhulöökides vähemalt kaheksa Iraani-meelset võitlejat, teatas Süüria Inimõiguste vaatluskeskus esmaspäeval.

Washington teatas õhulöökidest pärast rünnakuid USA vägede vastu.

Iraan rahastab miljarditega terrorirühmitusi nagu Hezbollah ja Hamas.

Iisraeli kaitseminister: Hamas on kaotanud kontrolli Gaza sektori üle

Palestiina äärmusrühmitus Hamas on kaotanud kontrolli Gaza sektori üle, kus nad on olnud võimul 16 aastat, ütles esmaspäeval Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant.

"Hamas on kaotanud kontrolli Gaza üle. Terroristid põgenevad lõunasse. Tsiviilisikud rüüstavad Hamasi baase," ütles minister tõendeid esitamata.

"Neil ei ole enam usku valitsusse," lisas Gallant videopöördumises, mille edastasid Iisraeli peamised telekanalid.