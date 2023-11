Ajalehed The Washington Post ja Der Spiegel kirjutasid nädalavahetusel, et Ukraina eriväelane Roman Tšervinskõi osales Nord Streami gaasitorude saboteerimises. Tšervinskõi lükkas hiljem need väited tagasi.

2022. aasta septembris toimusid Nord Streami plahvatused. Saksa valitsus nimetas lekkeid sihipäraselt korraldatud sabotaažiks.

Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid Saksa ja USA väljaannetele, et Ukraina erioperatsioonide üksuse ohvitser Tšervinskõi oli Nord Streami operatsiooni korraldaja. Meedia teatel juhendas Tšervinskõi kuueliikmelist meeskonda. See grupeering rentis laeva ja paigaldas gaasitorudele lõhkelaengud, vahendas The Times.

Tšervinskõi on ise praegu Ukrainas kohtu all. Kiiev süüdistab teda võimu kuritarvimises ja võimud leiavad, et Tšervinskõi üritas üle meelitada Vene hävitaja pilooti. Tšervinskõi leiab samas, et tegemist on poliitilise protsessiga, kuna ta kritiseeris Zelenski valitsust.

Tšervinskõi ütles samuti, et ta ei korraldanud Nord Streami sabotaaži. Tema sõnul on tegemist Venemaa propagandaga. Tšervinskõi leiab nüüd ise, et on langenud poliitilise võimumängu ohvriks.

Tšervinskõi ja Zelenski suhted jahenesid 2020. aastal. Siis osales Tšervinskõi operatsioonis, mille eesmärk oli tabada Wagneri võitlejad. Ukraina luure kavandas kaks aastat operatsiooni, mille eesmärgiks oli meelitada riiki Wagneri võitlejad. Zelenski büroo korraldusel lükati see operatsioon aga edasi, seejärel missioon ebaõnnestus.

Tšervinskõi süüdistas operatsiooni läbikukkumises avalikult Ukraina juhtkonda. Hiljem andis ta mõista, et Vene agentide töö tõttu ei võtnud Kiiev 2022. aasta sissetungi ohtu piisavalt tõsiselt.