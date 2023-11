Biden ja Xi hakkavad arutama San Franciscos Taiwanit

Neli tundi kestva kohtumise käigus arutavad maailma kahe suurima majanduse juhid selliseid keerulisi küsimusi nagu USA piirangud kõrgtehnoloogia ekspordile Hiinasse ja Hiina sõjaline tegevus Lõuna-Hiina merel.

On võimalik, et riikide juhid otsustavad taastada kahepoolsed kommunikatsioonikanalid, mille tegevust peatati eelmisel aastal pärast toonase USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiiti Taiwanile.

Arutatakse ka fentanüüli ja tehisintellekti probleeme. USA soovib, et Hiina piiraks fentanüüli tootmiseks vajalikke koostisosade eksporti USA-sse. Samal ajal soovib Hiina käivitada arutelu koostöö üle tehisintellekti vallas. Hiinas loodetakse, et dialoog Washingtoniga aitab ennetada uute tehnoloogiaalaste sanktsioonide kehtestamist.

Suurimaid vaidlusi põhjustavaks teemaks ennustavad analüütikud Taiwani küsimust.

Anonüümseks jäänud USA ametnik ütles Financial Timesile, et Joe Biden kinnitab kohtumisel USA pühendumust ühe Hiina printsiibile, mille järgi Washington tunnistab Pekingit ainsa Hiina legitiimse valitsusena. Samas hoiatab Biden Hiina võime Taiwani valimistesse sekkumise eest.

Seni ainus silmast-silma kohtumine Bideni ja Xi vahel toimus eelmise aasta G20 tippkohtumise raames Bali saarel. Katse parandada Hiina ja USA vahelisi suhteid selle aasta alguses luhtus pärast seda, kui veebruaris tabati USA õhuruumis Hiina luurele kuuluvaks peetud õhupalli.

Viimastel kuudel on Hiina ja USA hakanud suhteid parandama. Oktoobris külastas USA välisminister Antony Blinken Pekingit ning mõni aeg pärast seda tegi Washingtoni-visiidi Hiina välisminister Wang Yi.

Siiski ei eelda analüütikud ega osapooled ise, et kohtumise käigus õnnestub saavutada läbimurret.

Valge Maja esindaja ütles Financial Timesile, et juhid ei tee ühist avaldust kohtumise tulemuste kohta.

Endise Valge Maja Hiina eksperdi Dennis Wilderi sõnul näitab see, et osapooled jäävad üksteisest väga kaugele põhimõttelistes küsimustes.

Pekingi võimudele lähedane endine diplomaat Victor Gao ütles, et Xi eesmärk on teha kindlaks, et USA on aus ühe Hiina poliitikast kinni pidamisel.

"Nad peavad täielikult aru saama tagajärgedest," ütles Gao, viidates USA sõjalisele abile Taiwanile ning USA poliitikute visiitidele saarele.