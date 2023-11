Iisraeli armee hõivas Gaza parlamendihoone ja teisi Hamasi asutusi. Iisraeli väed jätkavad Gaza linna suurima haigla piiramist, meditsiinitöötajad teatasid samas, et elektri puudumise tõttu läheb patisentide olukord aina halvemaks. Iisrael teatas, et terroriorganisatsioon Hamas on rajanud haigla alla juhtimiskeskuse. Iisraeli sõnul viitavad tõendid pantvangide hoidmisele Gaza lastehaiglas.

Oluline 14. novembril kell 14.24:

- Iisraeli armee hõivas Gaza parlamendihoone ja teisi Hamasi asutusi;

- Iisraeli armee: Gazas vangis hoitud naissõdur suri;

- Iisrael jätkab Gaza linna suurima haigla piiramist;

- Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas;

- UNRWA: Gazas on tapetud üle 100 ÜRO töötaja

Iisraeli armee hõivas Gaza parlamendihoone ja teisi Hamasi asutusi

Iisraeli armee teatas teisipäeval, et juudiriigi sõdurid liikusid oma suurpealetungil Palestiina enklaavis üha sügavamale. Armee teatel hõivasid selle sõdurid Gaza linnas parlamendihoone ja mitu Hamasi juhitavat valitsusasutust.

"Sõjaväeüksused võtsid kontrolli Hamasi parlamendi, valitsushoone, Hamasi politsei peakorteri ja inseneeriakompleksi üle, mis teenis relvade tootmise ja arendamise instituudi eesmärki", teatas armee avalduses.

Iisraeli armee: Gazas vangis hoitud naissõdur suri

Iisraeli armee kinnitas teisipäeval, et terroriorganisatsiooni Hamas kätte vangi langenud naissõdur Noa Marciano on surnud.

Iisraeli armee mõistis terroriorganisatsiooni Hamas barbaarse tegevuse teravalt hukka ning avaldas kaastunnet Noa Marciano perekonnale. Armee lubas jätkata Marciano perekonna toetamist.

Iisrael jätkab Gaza linna suurima haigla piiramist

Iisraeli väed jätkavad Gaza linna suurima haigla piiramist, meditsiinitöötajad teatasid samas, et elektri puudumise tõttu läheb patisentide olukord aina halvemaks. Iisrael teatas, et terroriorganisatsioon Hamas on rajanud haigla alla juhtimiskeskuse.

Haiglas viibivad tuhanded inimesed. Nad on välismaailmast suures osas ära lõigatud. Haigla töötajad väidavad, et Iisraeli väed on haigla täielikult ümber piiranud.

Israel teatas, et haigla all asub Hamasi juhtimiskeskus. Hamas kasutab meditsiinitöötajaid ja patsiente inimkilbina.

Gaza suurima haigla direktor rääkis teisipäeval, et haiglakompleksi alal maeti massihauda 179 inimest, nende seas imikud ja patsiendid, kes surid intensiivravi osakonnas.

Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas

Iisraeli armee teatas esmapäeval, et tal on tõendeid, mis näitavad, et Palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad hoidsid pärast 7. oktoobri rünnakut pantvange Gaza linna lastehaiglas. Iisraeli teatel hoiab Hamas haiglates veel relvastust ja lõhkeaineid.

UNRWA: Gazas on tapetud üle 100 ÜRO töötaja

Palestiina põgenike eest vastutav ÜRO amet UNRWA teatas esmaspäeval, et alates sõja puhkemisest on Gazas tapetud vähemalt 102 ÜRO töötajat. Agentuur teatas, et vigastada on saanud vähemalt 27 ÜRO töötajat.

ÜRO esindused üle maailma langetasid Gazas hukkunud töötajate austuseks lipud poolde masti.