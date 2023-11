Sõja 630. päev: Sõrskõi: Venemaa kaotas idarindel kahe nädalaga 4000 meest

Oluline 15. novembril kell 20.12:

- Ukraina peastaap: ööpäeva jooksul ründas Ukraina õhuvägi vaenlase positsioone 10 korda;

- Steinmeier: Putin arvestab, et maailm unustab Ukraina;

- Venemaa tunnistas esmakordselt Ukraina vägede viibimist Dnepri jõe vasakkaldal;

- Sõrskõi: Vene väed kaotasid idarindel kahe nädalaga 4000 sõdurit;

- Washington: Ukraina abistamine on kriitilises punktis;

- Zelenski: Putin ohverdab Avdijivka all valimiste nimel oma inimesi.

Ukraina peastaap: ööpäeva jooksul ründas Ukraina õhuvägi vaenlase positsioone 10 korda

Ukraina peastaabi teatel ründas Ukraina õhuvägi kümme korda päeva jooksul Vene sõdurite ja tehnika koondumispaiku. Lisaks rünnati kolm korda Vene õhutõrjesüsteeme.

Samuti tabasid Ukraina raketijõud kaks Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika. Lisaks sattus Ukraina tule alla 13 Vene suurtükki, laskemoonaladu ja üks õhutõrjesüsteem.

Peastaabi teatel ründas Venemaa Ukrainat päeva jooksul neli korda rakettidega, samuti pani Venemaa toime 29 õhurünnakut.

Vene rünnakute alla sattusid ka Ukraina tsiviilisikud ja asulad.

Päeval ründas Venemaa S-300 rõhutõrjesüsteemi raketiga elumaja Donetski oblasti Selõdove linnas. Rünnakus hukkus kaks inimest, mitu elanikku sai haavata ning maja rusude all käivad veel inimeste otsingud.

Steinmeier: Putin arvestab, et maailm unustab Ukraina

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier märkis, et sõda Ukrainas hakkab avalikkuse vaateväljast kaduma, kuid ukrainlased vajavad nüüd toetust.

"Saksamaa seisab kindlalt Ukraina poolel – ja jääme teie kõrvale nii kauaks kui vaja. Ukraina vajab meie toetust veelgi enam praegu, mil Lähis-Idas on sõda ja Ukrainale ei pöörata enam väärilist tähelepanu," ütles ta Leipzigis Saksa-Ukraina omavalitsuste partnerluskonverentsil.

"Putini arvestab järgmiselt: maailm peab Ukraina unustama. Aga ma ütlen siin selgelt: me ei tohi osutada ega osuta Putinile seda teenet. Me ei suuda harjuda Venemaa ebaseadusliku ja ebainimliku kallaletungisõjaga," lausus ta.

Steinmeier ütles, et praegu on oluline tugevdada partnerlussuhteid ja luua pikaajaline toetus, "sest sõda ei lõppe ainult seetõttu, et muud tülid varjutavad pealkirjad".

President rõhutas, et lähenev talv tuleb Ukraina jaoks taas väga raske.

"Sellest ka algatus luua "talvine kaitse-vihmavari", et kaitsta Ukraina taristut paremini ning varustada elanikke talvel sooja ja elektriga. Sest me kõik teame: Kreml kasutab relvana ka energiat. Ja mitte ainult, oleme näinud kõige jõhkramaid sõjapidamise viise," märkis ta.

Venemaa tunnistas esmakordselt Ukraina vägede viibimist Dnepri jõe idakaldal

Venemaa tunnistas kolmapäeval esimest korda, et Ukraina vägede "väiksed rühmad" on loonud endale positsioonid Dnepri jõe Venemaa kontrollitaval idakaldal.

Mõned Ukraina sõdurid on "blokeeritud" väikses Dnepri idakalda Krõnkõ külas, kus nad seisavad silmitsi Vene suurtükkide, rakettide ja droonide "tulepõrguga", ütles Ukraina Hersoni oblasti Vene okupatsiooivõimude juht Vladimir Saldo Telegrami postituses.

Sõrskõi: Vene väed kaotasid idarindel kahe nädalaga 4000 sõdurit

Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles, et viimase kahe nädala jooksul kaotas Venemaa armee idarindel ligi neli tuhat sõdurit ja umbes 500 ühikut sõjatehnikat.

Sõrskõi ütles, et Vene väed ründavad Ukraina positsioone nii Harkivi oblastis kui ka Donetski piirkonnas.

Sõrskõi rääkis, et Venemaa üritab rindel taas initsiatiivi haarata. Ka Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma oma viimases ülevaates, et Vene väed üritavad initsiatiivi tagasi saada ning Moskva ründab Ukraina vägesid mitmes suunas.

Ukraina ametnikud märkisid, et olukord rindel on keeruline, kuid riigi väed kontrollivad olukorda.

ISW hinnangul pole veel selge, kas Vene väed suudavad initsiatiivi tagasi saada, kuna Ukraina väed jätkavad mitmes piirkonnas surve avaldamist.

Ukraina jätkab pealetungioperatsioone Hersoni vasakul kaldal ja pealetungi Zaporižžja suunal. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid edasi Krõnki asulas. Asula paikneb Hersoni vasakul kaldal.

Ägedad lahingud käivad veel Poima, Pištšanivka ja Pidstepne lähedal, need asuvad Hersoni vasakul kaldal.

14. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed teevad väikeseid edusamme ka Verbove ümbruses. Verbove asub Robotõnest umbes 10 kilomeetri kaugusel. Ukraina väed vabastasid Zaporižžja oblastis asuva Robotõne augustis.

Washington: Ukraina abistamine on kriitilises punktis

Ühendriikide Ukrainale sõjalise abi andmise küsimus on kriitilises punktis, ütles kolmapäeval USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

"Ukrainale antava abi osas oleme kriitilises punktis. Pentagon on avalikult teatanud, et on kasutanud ära umbes 95 protsenti Ukrainale julgeolekuabiks eraldatud vahenditest – abiks, mis on väga oluline," ütles Miller.

Miller rõhutas, et just seetõttu on vaja, et esindajatekoda kiidaks heaks täiendavad taotlused Ukraina julgeolekuabi rahastamiseks.

Zelenski: Putin ohverdab Avdijivka all valimiste nimel oma inimesi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründavad Vene okupandid meeleheitlikult Donetski oblastis asuvat Avdijivkat põhjusel, et Vene režiimi juht Vladimir Putin soovib lahinguväljal taktikalisi tulemusi enne, kui teatab kandideerimisest 2024. aasta presidendivalimistel.

"Peame mõistma, et Putinil on praegu väga küüniline ja konkreetne poliitiline eesmärk ning ta on valmis tapma ükskõik kui palju oma inimesi, sest ta tahab detsembri esimesel poolel näidata vähemalt taktikalist tulemust enne teadet oma valimistest," rõhutas Zelenskõi õhtuses videopöördumises.

Seetõttu kaotab Venemaa juba praegu Avdijivka lähedal nii sõdureid kui ka tehnikat kiiremini ja suuremas mahus kui näiteks Bahmuti lähedal.

"Sellele rünnakule on äärmiselt raske vastu seista. Ja iga meie sõdur, kes hoiab oma positsiooni, iga meie sõdur, kes täidab seal lahinguülesandeid, väärib meie erakordset tänu. Nad on tõelised kangelased!" rõhutas Zelenski.

Ukraina Tauria väerühm: Vene vägi kaotas ööpäevaga üle 500 võitleja

Vene vägi kaotas ööpäevaga üle 500 võitleja ja ühe ründelennuki Su-25, teatas kolmapäeval Ukraina Tauria väerühma juhataja Oleksandr Tarnavskõi.

"Vaenlase õhujõudude aktiivsus ei vähene. Tauria operatiivalal sooritas vaenlane 22 õhurünnakut, 36 sõjalist kokkupõrget ja andis 890 suurtükilööki," kirjutas Tarnavskõi Telegramis.

Tarnavskõi märkis: "Meie võitlejad hoiavad Avdijivka suunal vankumatult kaitset. Tauria väerühma raketi- ja suurtükiüksused täitsid päeva jooksul 1038 tulemissiooni. Vaenlase kaotused ulatusid 511 inimeseni."

Lisaks hävitati 46 sõjatehnikaühikut, sealhulgas üks tank, seitse soomukit, kolm suurtükki, üks raketiheitja, 14 drooni, 16 sõidukit ja üks erivarustuse üksus. Samuti hävitati üks moonaladu. Kahjustati 26 vaenlase sõjatehnikaühikut. Samal ajal jätkub pealetung Melitopoli suunal.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 820 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 314 290 (võrdlus eelmise päevaga +820);

- tankid 5377 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 10 104 (+18);

- suurtükisüsteemid 7647 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 884 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 582 (+2);

- lennukid 321 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5675 (+26);

- tiibraketid 1562 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10020 (+47);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1083 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.