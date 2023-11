Iisraeli armee teatas, et leidis haarangus Gaza haiglale Hamasi sõjavarustust

Iisraeli armee teatas, et tahab hävitada Gaza linna suurima haigla all asuva Hamasi juhtimiskeskuse ning alustas seetõttu Al-Shifa haiglas sõjalist operatsiooni. Armee teatel leiti haiglast Hamasi sõjavarustust. Terroriorganisatsioon Hamas kasutab haiglas viibivaid meditsiinitöötajaid ja patsiente inimkilbina.

Iisraeli armee teatel leiti haarangus haiglale Hamasi sõjavarustust

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et väed leidsid haarangu käigus Gaza suurimale haiglale Al-Shifale sealt äärmusrühmituse Hamasi erinevat sõjavarustust, mille seas ka relvi.

"Haiglast leidsime relvi, sõjatehnikat ja varustust," ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari.

"Leidsime ka operatiivstaabi sideseadmetega, mis kuulus Hamasile," lisas Hagari.

Al-Shifa on olnud Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja üks keskpunkte.

Varem kolmapäeval ütles Gaza suurimasse haiglasse lõksu jäänud ajakirjanik AFP-le, et sinna öösel sisenenud Iisraeli sõdurid on taas lahkunud. ÜRO hinnangul on Al-Shifa haiglas lõksus vähemalt 2300 inimest.

Valge Maja: USA ei andnud luba Iisraeli haarangule Gaza haiglas

Ühendriigid ei näidanud mingisugustki rohelist tuld Iisraeli haarangule Gaza suurimas haiglas, teatas Valge Maja kolmapäeval ja märkis, et selliseid otsuseid teeb juudiriigi armee ise.

"Me ei andnud heakskiitu nende sõjalisele operatsioonile selles haiglas," ütles riikliku julgeoleku nõunik John Kirby ajakirjanikele pärast Hamasi teadet, et vastutus haarangu eest lasub täielikult president Joe Bidenil.

Iisraeli väed sisenesid kolmapäeva varahommikul Gaza linna Al-Shifa haiglasse. Gazas tegutsev ajakirjanik ütles kolmapäeval AFP-le, et sinna öösel sisenenud Iisraeli sõdurid on nüüdseks lahkunud.

Biden vestles teisipäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kuid Kirby keeldus ütlemast, kas USA presidendile anti operatsiooni kohta ette teada.

"Ma ei lasku selle vestluse üksikasjadesse," ütles ta, kuid lisas, et Ühendriigid ei oota Iisraelilt iga tema liigutuse kohta aru andmist.

Siiski tõstatati USA poolelt mure tsiviilelanike tervise pärast, ütles Kirby.

Valge Maja kinnitas teisipäeval Iisraeli väidet, et Al-Shifa haigla all asub Hamasi ja Islamidžihaadi mässuliste juhtimiskeskus.

"Oleme oma luurehinnanguga rahul," ütles Kirby kolmapäeval.

Prantusmaa: palestiinlasi ei tohi Hamasi kuritegude eest maksma panna

Palestiina elanikke ei tohi panna maksma äärmusrühmituse Hamas kuritegude eest Iisraeli vastu, teatas Prantsusmaa kolmapäeval, väljendades muret Iisraeli sõjalise operatsiooni pärast Gaza sektori Al-Shifa haiglas.

"Palestiina elanikkonda ei tohi panna maksma Hamasi kuritegude eest, eriti mitte kaitsetuid, haavatud või haigeid ja humanitaartöötajaid, kes jätkavad vapralt tööd äärmiselt ohtlikes tingimustes," teatas Prantsuse välisministeerium avalduses.

Iisrael alustas Gaza linna haiglas sõjalist operatsiooni

"Tuginedes luureinfole ja operatiivvajadusele, viivad IDF-i väed läbi täpse ja sihitud operatsiooni Hamasi vastu Shifa haigla kindlas piirkonnas," seisis Iisraeli sõjaväe avalduses.

ÜRO hinnangul viibib rajatises vähemalt 2300 patsienti, töötajat ja ümberasustatud tsiviilisikut, kes on seal ägedate lahingute ja õhurünnakute tõttu lõksus.

Haiglad on sõja ajal rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel kaitstud, kuid Iisrael märkis, et Hamas kasutab haiglat enda sõjaliste eesmärkide jaoks. See seab ohtu haigla kaitstud staatuse.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril Iisraeli vastu rünnakut. Iisrael otsustas seetõttu hiljem, et viib oma väed Gazasse. Iisrael leiab nüüd, et andis Hamasile piisavalt aega, et terroriorganisatsioon saaks oma võitlejad Gaza haiglast minema viia.

Ka USA viitas teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt. See kinnitab Iisraeli väidet, et Hamasi terroristid kasutavad haiglat sõjalise baasina.

Hamas loodab nüüd, et rahvusvaheline kogukond avaldaks juudiriigile survet, et Iisrael lõpetaks sõjalise tegevuse Gaza sektoris. See võimaldaks Hamasil hinge tõmmata ning terroriorganisatsioon saaks alustada uusi rünnakuid Iisraeli vastu.

UNRWA: Egiptuse kütusetarnest Gazale ei piisa

Rafah' piirpunkti kaudu kolmapäeval Egiptusest Gaza sektorisse jõudnud kütusest ei piisa, ütles ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNRWA).

"Seda on poole veoki jagu! Sellest ei aita sugugi. Vaja on palju rohkem. Kütust kasutatakse selles sõjas relvana, see peab lõppema," ütles UNRWA sotsiaalmeediaplatvormil X.

Agentuur kinnitas teises postituses, et saadi 23 027 liitrit kütust, mis on üheksa protseni kogusest, mida UNRWA iga päev oma tööks inimeste elude päästmisel vajab.

Valge Maja: haiglaid ja patsiente tuleb kaitsta

Valge Maja "ei kommenteeri käimasoleva Iisraeli sõjalise operatsiooni üksikasju", vastas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja, kui temalt küsiti vägede sisenemise kohta Al-Shifasse, kus Iisraeli sõnul on Palestiina äärmusrühmituse Hamas peidetud juhtimiskeskus.

"Nagu oleme öelnud, ei toeta me õhulööke haiglale ega taha näha tulevahetust haiglas, kus süütud inimesed, abitud inimesed, haiged inimesed, kes püüavad saada arstiabi, jäävad risttule alla. Haiglaid ja patsiente tuleb kaitsta," ütles pressiesindaja.

Egiptuse meedia: esimene kütuseveok sisenes Egiptusest Gazasse

Esimene kütuseveok sisenes kolmapäeval Rafah' piiripunkti kaudu Egiptusest Gaza sektorisse, teatas Egiptuse uudistekanal Al Qahera News.

Tegemist on esimese sellise tarnega alates Iisraeli ja Hamasi sõja algusest 7. oktoobril.

Egiptuse allikas ütles, et kütus toimetatakse ÜRO-le, et aidata kaasa abi laialijagamisele pärast seda, kui veokid lõpetasid palestiina poolel töö kütuse puudumise tõttu.