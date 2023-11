USA esindajatekoda kiitis heaks valitsust töös hoidva ajutise meetme

Esindajatekoja liikmed kiitsid häältega 336:95 heaks rahastamismeetme, mille eesmärk on hoida valitsus kuni 2024. aasta jaanuari keskpaigani töös.

Valitsuse rahastamine jätkub senises mahus ja USA valitsus suutis seisakut vältida. Seisaku käigus oleks peatatud suurema osa riigitöötajate tegevus. Ajutisse paketti ei kuulu siiski Ukraina rahastamine.

Praegu on esindajatekojas 434 saadikut, 221 vabariiklast ja 213 demokraati. Eelnõu vajas 290 saadiku toetust. Vabariiklastest hääletas eelnõu poolt 127 saadikut, vastu 93 saadikut. Eelnõu vastu hääletas ka kaks demokraatliku partei saadikut, vahendas The Wall Street Journal.

Meetme peab veel heaks kiitma USA senat ja ülemkoda peaks seda tegema lähipäevade jooksul. Senati vähemuse juht Mitch McConnell eeldas, et eelnõu pälvib mõlema partei toetuse.

"Tore on näha, et me töötame koos, et hoida ära valitsuse sulgemine," ütles McConnell.

Valge Maja ametnik ütles, et president Joe Biden allkirjastab eelnõu, kui see tema lauale jõuab.