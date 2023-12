Eksperdid näevad USA relvaabi peatumises Ukraina jaoks suurt ohtu

Valge Maja hoiatas Kongressi, et kui Ukraina abistamise uut rahastust enne aasta lõppu heaks ei kiideta, saavad ressursid Ukrainale täiendava relvastuse ja varustuse saatmiseks aasta lõpuks otsa. Eesti julgeolekuanalüütikute ja -ekspertide hinnangul on kujunenud olukord murettekitav.

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et kui USA relva- ja muu abi peaks lõppema aastavahetusega tähendab see, et kaob Ukraina võime pealetungi korraldada.

"Mingid varud on Ukrainale praegu tarnitud ja ma ei tea, kas selline USA praegune poliitilise protsessi läbikukkumine oleks lõplik, aga põhimõtteliselt Ukraina võime pealetungi korraldada sisuliselt kaob. USA ei ole küll ainuke tarnija Ukrainale, kuid kindlasti annab see Venemaale motivatsiooni sõjaga väga tõsiselt jätkata," tõdes Saks.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu peab USA relvaabi võimaliku lõppemist Ukrainale väga kriitiliseks.

"Ilma selleta ta ei ole suuteline edasi võitlema pikemat aega, see on selge. Ja tagajärjeks on see, et Ukraina võib selle sõja kaotada. Seda on öelnud ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ma loodan, et see sõnum on jõudnud USA senaatoriteni. See on väga-väga kriitilise tähtsusega praegu," rääkis Stoicescu.

Julgeolekuekspert Martin Hurt arvab, et tõenäoliselt Kongressis kokkulepe ikkagi saavutatakse. Küsimus on pigem selles, millal.

"Kui kokkulepet kohe nüüd enne jõule ei saavutata, siis mõjuks see muidugi Ukrainale negatiivselt. Üks asi on muidugi see konkreetne ressursi pool, teine on poliitiline signaal, mida USA saadaks, et USA toetus ei ole tingimata igas olukorras võimalik ja realistlik. Nii et loodame, et veel enne jõule see kokkulepe sünnib," ütles Hurt.

Küsimusele, kui see nii ei lähe, siis kas Euroopa Liit peaks kaaluma oma abi suurendamist ja kas selle kohta on mingeid märke, vastas Hurt: "Ma arvan, et Euroopa Liidus ei ole seis ka sugugi mitte roosiline, arvestades Ungari vastuseisu. Pigem on nagu paljudes teistes küsimustes oluline see, et Euroopa riigid üksikult suurendaksid oma abi Ukrainale. Võib rääkida, et seda tuleks teha läbi NATO või läbi Euroopa Liidu, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi iga konkreetse riigi enda asi."

Ka Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhi Indrek Kanniku meelest on olukord murettekitav.

"Pikemas perspektiivis ilma USA abita on Ukrainale raske seda sõda pidada. Traditsiooniliselt küll on igasugused eelarve vaidlused lõpuks viimasel hetkel siiski lahenduse leidud. Aga mis mulle teeb seekord muret, et nüüd on need eelarvevaidlused seotud üsna ideoloogiliste küsimustega, nagu on lõunapiiri kaitse. Ja kui asi läheb ideoloogia peale, siis on kokkulepete saavutamine raskem kui eelarvelistes küsimustes," rõhutas Kannik.

Valge Maja eelarvejuht Shalanda Young hoiatas esmaspäeval Kongressi, et kui see lähiajal Ukraina abistamise uut rahastust heaks ei kiida, siis saavad ressursid Kiievile täiendava relvastuse ja varustuse saatmiseks aasta lõpuks otsa.