Riiklik lepitaja lükkas õpetajate palga lepituspakkumise tegemise edasi

Meelis Virkebau rääkis ERR-ile, et eelmise nädala reedel, kui Tartus peeti lepituskoosolekut, teatas haridusminister Kristina Kallas, et esmaspäeval palub ta koalitsiooninõukogus toetust pikaajalisele õpetajate palkade tõstmise kavale.

"Selle põhjal pidin täna tegema ettepaneku, et ma saan sisendi koalitsiooninõukogu tulemustest, aga selgus, et esmaspäeval jäi koalitsiooninõukogu üldse ära, kuna peaminister sõitis välislähetusse," selgitas Virkebau. "Neljapäeval toimub valitsuse istung ja tean, et minister peaks seal tegema sellesama ettepaneku õpetajate palkade kasvuks kuni 2027 ja selle tulemuse põhjal teeme me reedel oma otsuse, mismoodi edasi minna."

Otsus sõltub riikliku lepitaja sõnul sellest, kas valitsus annab haridusministrile volituse niisuguse pikaajalise plaani allkirjastamiseks.

"Kui meil seda infot pole, pole meil mõtet teha niisama ettepanekut, mis midagi ei maksa. Meie ettepanek peab põhinema valitsuse otsusel," nentis ta.

Haridustöötajate liit taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitsusele tõusuks kaheksa protsenti, aga riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku kõigest 1,77 protsendi suurune alammäära tõus. Palgapakkumisega rahulolematu haridustöötajate liit pöördus riikliku lepitaja poole, kes võttis 2. oktoobril õpetajate ja haridusministeeriumi vahelise töötüli menetlusse.

Pärast seda, kui riiklik lepitaja on oma ettepaneku esitanud, otsustavad osapooled kolme päeva jooksul, kas pakutud lahendus neile sobib. Kui ettepanek Eesti haridustöötajate liidule ei ei sobi, siis hakkavad õpetajad ettevalmistama üldstreiki.