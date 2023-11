Jufereva-Skuratovski lahkub Keskerakonnast ja liitub Reformierakonnaga

Jufereva-Skuratovski ütleb Ekspressile, et tal tekkis peale kongressi, kus Mihhail Kõlvart juhiks valiti tunne, et Keskerakond kaotas vajaliku tasakaalu ja selge arusaama, kuhu suundutakse, mida saavutada soovitakse ning kelle huve täpselt esindatakse.

"Ma ei leia enda jaoks Keskerakonnas enam piisavalt sisu, usaldustunnet ja perspektiivikat visiooni," nentis poliitik.

Ta lisas, et vaatamata ebapopulaarsetele otsustele on just Reformierakonnal olemas plaan, kuidas rahandus korda teha ja Eesti majandus uuele kasvule viia.

Rahvasaadikutest on praeguses koosseisus Keskerakonnast lahkunud Tõnis Mölder ja Jaanus Karilaid. Mõlemad liitusid Isamaaga.

Lisaks lahkusid Mihhail Kõlvarti Keskerakonna juhiks valimise järel parteist ka endine Tallinna linnapea ja minister Taavi Aas ning paljud munitsipaalpoliitikud, näiteks Rakvere linnapea Triin Varek. Jufereva-Skuratovski on aga esimene tuntud keskerakondlane, kes liitub Reformierakonna, mitte Isamaaga.

Jufereva-Skuratovski liitus Keskerakonnaga 4. juunil 2013. Ta kandideeris viimastel riigikogu valimistel Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa valimisringkonnas ja sai 822 häält.

Keskerakonna fraktsioon riigikogus muutub ühtlasi nüüd väiksemaks Eesti 200 fraktsioonist. Kui Eesti 200 fraktsiooni kuulub 14 rahvasaadikut, siis Keskerakonna fraktsiooni jääb neid alles vaid 13. Reformierakond saab nüüd parlamendis loota suisa 38 rahvasaadiku häälele.