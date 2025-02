Taavi Aas liitub Isamaaga

"Mul on hea tulla erakonda, kus on ees head tuttavad, kellega oleme olnud koos valitsuses ja ajanud asju riigikogus. Isamaal on tegus meeskond ja ma usun, et koos saame teha suuri tegusid. Eesmärk saab olla vaid üks: võita sügisesed valimised nii Põltsamaal kui ka üle Eesti," kommenteeris liitumisotsust Taavi Aas.

Taavi Aas lahkus 2023. aasta oktoobris Keskerakonnast, mille liige ta oli pikaaegselt olnud.

Otsusest liituda Isamaaga teatas ka endine Põltsamaa vallavolikogu esimees Reet Alev.