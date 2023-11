Biden ja Xi leppisid kokku sõjaliste sidekanalite taasavamises

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et kõnelustel Hiina presidendi Xi Jinpingiga pingete vähendamiseks kahe riigi vahel saavutati tõelist edu. Xi ja Biden leppisid muu hulgas kokku kõrgete sõjaväelaste vaheliste kõneluste taasalustamises.

"Ma hindan tänast vestlust president Xi Jinpingiga, sest minu arvates on ülimalt tähtis, et me mõistaksime üksteist selgelt. Täna tegime tõelisi edusamme" ütles Biden.

Hiina riigimeedia teatas neljapäeva hommikul, et Xi ja Biden leppisid muu hulgas kokku kõrgete sõjaväelaste vaheliste kõneluste taasalustamises.

"Hiina president Xi Jinping ja USA president Joe Biden leppisid kolmapäeval kokku, et jätkavad suhteid võrdõiguslikkuse alusel ja austavad kõrgetasemelist sõjaväelastevahelist suhtlust," edastas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Xinhua andmetel hoiatas Xi ühtlasi Bidenit, et USA sanktsioonid ja muud meetmed Hiina ettevõtete vastu kahjustavad Pekingi õigustatud huve.

"USA meetmed Hiina vastu seoses ekspordikontrolli, investeeringute kontrolli ja ühepoolsete sanktsioonidega kahjustavad tõsiselt Hiina õigustatud huve," ütles Xi Bidenile.

Biden ja Xi arutasid ka Taiwani küsimust. Biden palus Xi Jinpingil kolmapäevastel kõnelustel austada eelseisvaid valimisi Taiwanis. Xi kutsus USA presidenti omakorda üles lõpetama Taiwani relvastamine ja toonitas, et Hiina taasühendamine isevalitseva saarega on peatamatu.

Tegemist oli Bideni ja Xi esimese näost näkku kohtumisega aasta jooksul, mil kahe suurriigi suhted olid aina pingestumas. USA president on varem öelnud, et kohtumine on võimalus seada kahe riigi suhted õigetele rööbastele.

Bideni sõnul peab ta Hiina juhti endiselt diktaatoriks

Biden ütles kolmapäeval pärast tippkohtumist Xi Jinpingiga, et peab Hiina presidenti endiselt diktaatoriks.

Aasta alguses tekitas Biden sama võrdlusega Pekingis suurt pahameelt.

"No vaadake, ta on, ma mõtlen, et ta on diktaator selles mõttes, et ta on tüüp, kes juhib riiki, kommunistlikku riiki, mis põhineb meie omast täiesti erineval valitsemisvormil," ütles Biden pressikonverentsi lõpus, kui ajakirjanik küsis, kas ta kasutaks endiselt seda terminit Xi kirjeldamiseks.

Xi Jinping on Hiina kommunistliku partei peasekretär. Xi on samuti president, kuid kommunistlikus režiimis on see kolmandajärguline ametikoht. Xi domineerib Hiina valitsemist selliselt, mida pole ükski juht pärast kommunistliku Hiina rajajat Mao Zedongi teinud.