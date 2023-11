Läänemets: Venemaa lasi Eesti piirile sisenemisõiguseta Somaalia kodanikud

Venemaalt on kasvanud rändesurve Soome piirile, neljapäeval soovis Venemaalt ka Eestisse siseneda kaheksa sisenemisõiguseta Somaalia kodanikku, ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE).

"Läinud aastatel oleme näinud orkestreeritud põgenikesurvet Poola, Leedu, Läti piiridel. Sellel nädalal teatas PPA, et Estpol8, mis on praegu Lätis abis, lõpetab seal tegevuse ära, sest olukord on läinud rahulikumaks ja meie tuge pole nii palju vaja," ütles Läänemets.

Sarnane surve on aga tekkinud Venemaalt Soome piirile. "Piiripunktidesse saadetakse põgenikke, kellel puudub õigus Schengeni alale sisenemiseks. See tähendab, et Venemaa ei tohiks tohiks läbi lasta inimesi, kellel pole ei viisat ega ühtegi muud õiguslikku alust Euroopasse sisenemiseks," rääkis siseminister.

Venemaa laseb aga inimesed oma poolelt läbi ning nad esitavad rahvusvahelise kaitse taotluse, mida tuleb menetlema asuda.

"Eesti on ilmselgelt ülivalvas olnud. Täna hommikul kella kaheksa ja poole kümne vahel üritas Narvast Eestisse siseneda kaheksa Somaalia kodanikku. Schengeni viisa või elamisloa puudumise tõttu koostati neile piiril väljastatud sisenemiskeeld ning suunati tagasi Vene Föderatsiooni poolele," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on võimalikke isikuid nähtud teisel pool Vene piiri piiripunktide juures veel, kuid mitte väga suurel arvul. "Ehk midagi seal toimub. Praeguse seisuga olukord edasi arenenud ei ole, PPA tegeleb mõjusalt igasuguste väiksemategi rändesurve ilmingutega, et välistada olukorra arenemine," ütles ta.

"Vaevalt, et need Somaalia kodanikud ise selle kõige peale tulid. Nagu ma ütlesin, ilma vastavate õigusteta ei tohiks nad Vene piiri pealt läbi saada. Ehk sõnum, mille me saadame – Eesti kaudu Euroopa Liitu niimoodi siseneda ei saa," rääkis Läänemets.

Siseministri sõnul koordineerib Eesti oma tegevusi ka Soomega, mis on kaalunud lõunapoolsete piiripunktide sulgemist.