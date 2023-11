Õpetajate palgaläbirääkimiste jätk ootab omavalitsuste mandaati

"Seadus ütleb väga selgelt, et kollektiivlepingu läbirääkimistel on neli osapoolt – riik, kohalikud omavalitsused, erakoolide esindajad ja õpetajate esindajad. Ometi on neid läbirääkimisi aastakümneid peetud ilma, et kohalikud omavalitsused olid laua taga. Kohalikel omavalitsustel justkui nagu ei ole rolli õpetajate palgatingimuste, töötingimuste määramisel. Samas neil on väga selge roll, sest nad on tööandjad ja me ei lahenda hariduskriisi ära teistmoodi kui kohalikud omavalitsused võtavad ka endale kohustusi kriisi lahendamises," rääkis Kallas.

Haridusminister rõhutas, et kriisi ei saa kahekesi lahendada vaid haridus- ja teadusministeeriumi ja õpetajate vahel, kuna on palju otsuseid, mida ei langeta kumbki osapool.

"Omavalitsused on väikeste sammudega hakanud laua taha tulema ja valmisolekut üles näitama, et kokkuleppe laua taha tulla," ütles Kallas.

Esimesel kohtumisel omavalitsusi palju ei olnud. 12. detsembril koguneb valdade ja linnade liidul volikogu, kus omavalitsused arutavad liidule volituste andmist läbirääkimiste alustamiseks. "Ma väga loodan, et see mandaat sealt ka tuleb," ütles Kallas.

Kallas nentis, et on mõistab õpetajate soovi jõuda lahenduseni kiiremini. "Võib juhtuda, et õpetajate kannatus katkeb varem ja streik algab. Aga see ei tähenda, et nende läbirääkimistega edasi ei lähe. Me ikkagi läheme, meil ei ole võimalik Eestis enam laperdada haridusküsimustes aastast aastasse."

Kallas nentis, et kohalikud omavalitsused otsustavad oma mandaadi küll 12. detsembril, valitsus saab sellest hoolimata anda mandaadi läbirääkimisi alustada, sest see võtab maha ka pinged selle osas, kas ollakse üldse valmis pikaajalist kokkulepet sõlmima.

Neljapäevasele valitsuskabineti istungile tegi Kallas ettepaneku alustada läbirääkimisi nii, valitsuse poolne ettepanek oleks kokku leppida konkreetsed palgatõusud. Kolme aasta jooksul oleks selleks vaja eelarvest 152 miljonit eurot, et jõuda 120 protsendini Eesti keskmisest.