Tartumaal lõppes liikumisaasta paraspordivõimaluste tutvustamisega

Liikumisaasta jooksul on erinevad spordiüritused toimunud üle Tartumaa ning inimesed on neist osa võtnud väga aktiivselt, ütles Tartumaa Spordiliidu tegevdirektor Martin Thomson. Enim meeldivad inimestele aga need tegevused, mis ei vaja palju lisavarustust.

"Meie ürituste põhjal on tavaliselt matkamised, kõndimised, jooksmised just kõige meelepärasemad. Kui on vaja juba võtta jalgratas või midagi rohkemat, siis see nõuab suuremat pingutust. Kui lihtsalt tullagi kokku ja matkata, siis see on läinud väga hästi peale. Ja talvel muidugi suusatamine," selgitas Thomson.

Tema sõnul on liikumisaasta näidanud, et aktiivsed on igas vanuses inimesed, kui neile selleks võimalus antakse.

"Tulevad pered väikeste lastega, tulevad ka eakad. Meil on ka täna siin kavas näiteks eakate võimlemine, väikelaste võimlemine. Me oleme loonudki võimaluse kõigile tulla osalema ja tänu sellele ka kõik sihtgrupid on kohale jõudnud," ütles ta.

Aasta vältel pöörati tähelepanu ka paraspordi võimalustele. Paraolümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Kaia Kollo sõnul on paraspordivõimalused Eestis ajaga paranenud, kuid arenguruumi on veel mõistmises, et puudega inimestele ei pea korraldama eraldi sündmusi.

"Ma ei saa öelda täna, kas on halvasti või hästi. Pigem, et saaks paremini seda, et rohkem spordisündmuste korraldajaid kaasaksid või oleksid avatud puudega inimestele, kui nad oma sündmusi korraldavad," sõnas Kollo.

Tema sõnul on hea näide sellest istevõrkpall. "Nad ei ole kuidagi eraldanud ära, et see on nüüd puudega inimeste sport, vaid näiteks istevõrkpalli trenni on oodatud kõik inimesed. Vahet ei ole, kas sa oled siis puudega või puudeta, kõik võivad võrdselt maas istuda ja ühiselt koos võrkpalli mängida," selgitas Kollo.