Argentina presidendivalimised võitis Javier Milei

Massa tunnistas kaotust.

"Ilmselt ei ole tulemused need, mida me lootsime. Olen rääkinud Javier Mileiga, et teda õnnitleda ja talle edu soovida, sest ta on president, kelle enamik argentiinlasi on järgmiseks neljaks aastaks valinud," sõnas Massa.

Kui kokku oli loetud 86 protsenti häältest, siis oli Milei kogunud umbes 56 protsenti häältest ja Massa 44 protsenti.

Kandidaatide seis oli enne teist valimisvooru tasavägine ja vaatlejad ei osanud võitjat prognoosida olukorras, kus riigi aastainflatsioon on tõusnud 143 protsendini ja vaesus üle 40 protsendi.

Milei kritiseeris valimiskampaania ajal teravalt võimulolevat eliiti, keda süüdistas muu hulgas varastamises ja korruptsioonis.

Pärast esialgsete tulemuste selgumist lubas Milei pühapäeval riigi aastakümneid kestnud majanduslangusele lõpu teha.

"Täna algab Argentiina ülesehitamine. Täna algab Argentina allakäigu lõpp. Täna lõpeb kõikehõlmav riigi vaesumismudel, millest saavad kasu vaid vähesed ajal, kui enamus kannatab," ütles Milei pärast valimisvõitu.

Valimiste võitjat hakkasid juba õnnitlema teised riigipead. Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva soovis pühapäeval Argentinale õnne ja edu.

"Soovin õnne ja edu uuele valitsusele. Argentina on suurepärane riik ja väärib kogu meie austust. Brasiilia on alati valmis koostööks meie Argentina vendadega," kirjutas Lula da Silva sotsiaalmeedias.

Oktoobris peetud esimeses valimisvoorus sai Massa ligi 37 protsenti häältest ja Milei tuli umbes 30 protsendiga teiseks.

Kolmandaks jäänud kandidaat Patricia Bullrich, kelle taga oli mõjuvõimas paremtsentristlik opositsioon, asus teise vooru eel Mileid toetama.

Presidendivalimiste võitja astub ametisse 10. detsembril.