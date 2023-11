Sõja 635. päev: Ukraina luure teatas kahe Vene radarijaama hävitamisest

Oluline 20. novembril kell 21.02:

- ISW: Ukraina läks vastupealetungile Avdijivka lähedal;

- Ukraina: Venemaa viis oma laevad Aasovi ja Mustalt merelt ära;

- USA kaitseminister saabus Ukrainasse;

- Vene võimud avasid Ukraina okupeeritud aladel "blogijate kooli";

- Vene kaitseministeerium teatas Ukraina drooni alla tulistamisest Moskva oblastis;

- Sumõ oblastis sai venelaste mürsurünnakus surma mees;

- Zelenski nimetas Ukraina relvajõudude meditsiiniteenistuse uue ülema.

Ukraina luure teatas kahe Vene radarijaama hävitamisest

Venemaal Kurski oblastis Dmitrijevi küla lähedal tuvastati vaenlase kaks radarijaama, mis ka hävitati, teatas Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus esmaspäeval.

Pihta sai kaks kallist Vene radarijaama, radar 55Zh6 Nebo ja tõenäoliselt radar Gamma-S1E. Vaenlase kogukahjud on selgitamisel, märkis luureveebileht.

Danilov: Venemaa võib alustada täielikku mobilisatsiooni pärast 2024. aasta presidendivalimisi

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles esmaspäeval, et Venemaa võib alustada täielikku mobilisatsiooni pärast 2024. aasta presidendivalimisi. Tema sõnul on Ukraina aega kolm kuni neli kuud, et end Vene mobilisatsiooniks ette valmistada.

Danilovi sõnul valmistub Venemaa pikaks sõjaks. Ta viitas ka sellele, et Ukrainas kasvab mure, et lääneriigid võivad relvarahu saavutamiseks hakata pidama läbirääkimisi. "Sellele kiusatusele tuleb vastu pidada. Ilma Putini režiimi kokkuvarisemiseta ootab maailma ees uus kurjuse telg. See telg hõlmab mitte ainult Hiinat, Põhja-Koread, Iraani ja Venemaad, vaid ka mõningaid Euroopa riike," ütles Danilov.

Danilov ei täpsustanud, milliseid Euroopa riike ta silmas pidas, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Ukraina läks vastupealetungile Avdijivka lähedal

Mõttekoja ISW analüütikud teatasid, et Ukraina väed läksid nädalavahetusel pealetungile ning vabastasid osad alasid 19. novembril Avdijivka lähedal Donetski oblastis.

Mõttekoja käsutuses olevatel foto- ja videoandmetel liikusid Ukraina väed edasi Avdijivkast kolme kilomeetri loode poole jääva Stepove küla lähedal. Ukraina edu sel suunal kinnitab ka ühe Vene sõjablogija postitus.

Samuti säilitab mõtekoja hinnangul Ukraina initsiatiivi Zaporižžja rindel.

Sagenevad teated nii Ukraina kui Vene poolelt, et halvenev ilm takistab sõjatehnika kasutamist rindel.

Ukraina: Venemaa viis oma laevad Aasovi ja Mustalt merelt ära

Venemaa tõi oma laevad Mustalt ja Aasovi merelt ära, Kertši väinas ei toimunud 24 tunni jooksul Venemaa laevade liikumist, teatas Ukraina laevastik esmaspäeva hommikul.

"20. novembril 2023 kella 07:30 seisuga Mustal ja Aasovi merel vaenlase laevu ei ole. Vahemerel on kaks vaenlase laeva, sealhulgas kuni kaheksa tiibraketi Kalibr kandja," edastas Ukraina laevastik Telegramis.

Samuti märgitakse, et päeva jooksul ei märgatud Kertši väinas Vene laevade liikumist.

USA kaitseminister saabus Ukrainasse

USA kaitseminister Lloyd Austin saabus esmaspäeval etteteatamata visiidile Kiievisse, et kinnitada Ukrainale jätkuvat toetust võitluses Vene sissetungijate vastu.

"Kaitseminister Austin kohtub täna Ukraina juhtidega ja kinnitab USA vankumatut toetust Ukraina vabadusvõitlusele," teatas Pentagon.

Austin kinnitas esmaspäevasel kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et Washingtoni toetus on pikaajaline.

"Härra president, sõnum, mille ma teile täna toon, on see, et Ameerika Ühendriigid on teiega, me jääme teiega pikaks ajaks," ütles Austin Zelenskile.

Vene võimud avasid Ukraina okupeeritud aladel "blogijate kooli"

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel avasid Vene okupatsioonivõimud "blogijate kooli" Ukraina okupeeritud aladel.

Keskuse andmetel keeldub enamik kohalikke elanikke tegemast koostööd okupatsioonivõimudega, mistõttu tuleb kohapeale tuua propagandiste Venemaalt.

Lihtsustamaks oma riigiväljaannete tegevust okupeeritud Ukraina aladel, otsustasid okupatsioonivõimud luua niinimetatud "blogijate kooli", kuhu värvatakse kohalikest elanikest noori, kelle ülesandeks on luua okupatsioonivõimudele vajalikku sisu eri meediakanalites.

Vene kaitseministeerium teatas Ukraina drooni alla tulistamisest Moskva oblastis

Vene kaitseministeeriumi väitel tulistas Vene õhukatse alla pühapäeval kell 23.20 Moskva aja järgi Ukraina drooni, mida märgati Moskva oblasti kohal.

Tegemist on teise ööga järjest, kui Vene ametnikud teatasid Ukraina droonidest Moskva lähistel. Vene ametlikke teateid pole võimalik kinnitada.

Sumõ oblastis sai venelaste mürsurünnakus surma mees

Vene sissetungijate mürsurünnakus Ukrainas asuvas Sumõ oblastis hukkus pühapäeval oma kodus tsiviilisik, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Oblastiprokuratuuri täpsustuse kohaselt tulistasid okupandid kella 18.30 paiku rahvusvahelise õigusega keelatud sõjapidamise meetodeid kasutades Seredina-Budõ linna tsiviiltaristut.

Esialgsetel andmetel tulistasid sissetungijad miinipildujast.

"Enda majapidamises hukkus mürsurünnaku tagajärjel 51-aastane mees. Kohtueelne uurimine on algatatud sõjaseaduste ja -tavade rikkumise kohta koos tahtliku mõrvaga," teates prokuratuur.

Zelenski nimetas Ukraina relvajõudude meditsiiniteenistuse uue ülema

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas pühapäeval ametisse relvajõudude meditsiiniteenistuse uue ülema, kelleks sai Kiievi peamise sõjaväehaigla juht Anatoli Kazmirtšuk, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Riigipea teatas otsusest oma igaõhtuses videopöördumises ukrainlastele.

"Täna on käes oluline personaliotsus. Vahetasin kaitseministri ettepanekul välja Ukraina relvajõudude meditsiiniteenistuse ülema. Meditsiiniteenistuse kindralmajor Tatjana Ostaštšenko asemel asub ametikohale Kiievi sõjaväemeditsiini keskuse juht Anatoli Kazmirtšuk," teatas riigipea.

Presidendi sõnul on uue juhi jaoks ülesanne iseenesestmõistetav ning sellest on ühiskonnas ja eelkõige lahingmeedikute kogukonnas korduvalt räägitud.

"Me vajame oma sõduritele põhimõtteliselt uuel tasemel meditsiinilist tuge. Alates kvaliteetsetest žguttidest kuni täieliku digitaliseerimise ja tarnete läbipaistvuseni, kvaliteetsest väljaõppest kuni siira suhtlemiseni lahingumeedikutega nendes üksustes, kus meditsiin on kohaldatud tõeliselt õigesti ja tõeliselt tõhusalt. Kogemusi konkreetsete üksuste tulemuslikkusest tuleks levitada kõikjal kaitsejõududes," kommenteeris Zelenski.

President lisas, et kohtumisel kaitseminister Rustem Umeroviga selgitati välja sellealased prioriteedid.

"Ja tulemuste ootamiseks pole palju aega. Muutused peavad toimuvad kiiresti," rõhutas Zelenski.

Zelenski kohtus Kiievis Foxi tegevjuhi Lachlan Murdochiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus esmaspäeval meediakorporatsiooni Fox tegevjuhi Lachlan Murdochiga ja Fox Newsi ning The Suni ajakirjanikega.

Presidendikantselei pressiteenistus teatas esmaspäeval, et Zelenski tänas Murdochi visiidi eest ja rõhutas, et see on väga oluline toetusmärk ajal, mil maailma tähelepanu hägustub muude sündmuste tõttu.

Kohtumisel osalesid ka Fox Newsi ajakiranik Benjamin Hall ja The Suni ajakirjanik Jerome Starkey.

Zelenski märkis, kui tähtis on hoida maailma tähelepanu Ukraina jõupingutustel võitluses vabaduse ja riigi püsimise eest.

"Millegipärast suhtuvad inimesed sellesse nagu filmi ja eeldavad, et sündmustesse ei teki pikki pause, et pilt silme ees muutub pidevalt, iga päev tuleb mõni üllatus. Kuid meie, meie sõdurite jaoks ei ole see film. See on meie elu. Iga päev on raske töö. Ja kõik ei lõpe nii kiiresti, kui tahaksime, kuid meil ei ole õigust alla anda ja me ei tee seda," ütles president.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 640 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 319 210 (võrdlus eelmise päevaga +640);

- tankid 5439 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 10 168 (+2);

- suurtükisüsteemid 7748 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 899 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 588 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5764 (+9);

- tiibraketid 1563 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 127 (+7);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1097 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.