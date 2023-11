Küsitlus: Trumpi soovib presidendiks pea kaks kolmandikku vabariiklasi

Uuringufirma Morning Consult avaldas teisipäeval oma iganädalase arvamusküsitluse tulemusi. Uuringus küsitakse regulaarselt vabariiklastest valijate eelistusi tuleva aasta jaanuaris algavatel presidendivalimiste eelvalimistel.

Uuringust selgus, et Donald Trumpi üleriigiline toetus ulatub 66 protsendini valijatest. Tegemist on Trumpi kõrgeima toetusega selle uuringufirma küsitlustes alates regulaarsete küsitluste alustamist eelmise aasta detsembris.

Teisele kohale jääb Florida kuberner Ron DeSantis 13 protsendiga toetusest. DeSantisega sarnast toetust naudib Lõuna-Carolina ekskuberner ja endine USA saadik ÜRO juures Nikki Haley, keda toetab üheksa protsenti vabariiklastest valijatest.

Neljandal kohal on ettevõtja Vivek Ramaswamy, keda toetab seitse protsenti valijatest. Trumpi kriitikust endist New Jersey kuberneri Chris Christie't toetab kolm protsenti valijatest.

Haley on viimasel ajal jõudnud DeSantise kandadele. Haley jääb ainult natuke alla DeSantisele Iowas, kus eelvalimised toimuvad 15. jaanuaril. Iowa osariigi Ülikooli küsitluse andmetel toetab osariigi vabariiklastest Trumpi 54 protsenti, samas kui Desantise ja Haley toetus jääb vastavalt 18 ja 12 protsendi juurde.

Samuti on Haley selgelt teisel kohal New Hamsphire'i osariigis, kus peetakse eelvalimised 23. jaanuaril. CNN-i tellitud ja New Hampshire'i Ülikooli novembri kekspaigas läbi viidud uuringu järgi toetab Trumpi 42 protsenti osariigi vabariiklastest ning teisel kohal on Haley 20 protsendiga valijate toetusest. Kolmandal kohal on DeSantise asemel hoopis Christie, keda toetab 14 protsenti osariigi valijatest. DeSantist toetab ainult üheksa protsenti valijatest.

Ühtlasi on Haleyl eelis, et tema koduosariik Lõuna-Carolina hääletab neljanda osariigina 24. veebruaril. Võit või hea esinemine Lõuna-Carolinas võib aidata osariigi ekskuberneril DeSantisest ka üleriigiliselt mööduda.

Lisaks kaaluvad jõukad vabariiklaste annetajad just Haley kui peamise Trumpile alternatiivse kandidaadi toetamist, sest tema esines DeSantisest paremini valimisdebattides.

Annetajatele meeldib samuti, et endise Lõuna-Carolina kuberneri vaated abordile on DeSantise omadest mõõdukamad ja ta lubas presidendiks valituks osutumise puhul jätkata Ukraina abistamist. Samal ajal Ramaswamy lubas otsekoheselt Ukraina abistamise lõpetada ning DeSantis vihjas, et tema on samuti kriitiline Ukraina aitamise osas, kuigi Florida kuberneri vastused sellele küsimusele on olnud teistest kandidaatidest umbmäärasemad.

Järgmine võimalus vabariiklaste kandidaatidel omavahel väidelda on 8. detsembril toimuval neljandal valimisdebatil. Donald Trumpi kampaania on aga juba teatanud, et endine president ei kavatse ka sellest debatist osa võtta.