Riigikaitse nõukogu istung lükkub obstruktsiooni tõttu edasi

Riigikogu esimees informeeris Karist, et seoses parlamendi tööga ei saa riigikogu saadikutest riigikaitse nõukogu liikmed osaleda istungil. Parlamendi liikmete osalemine riigikaitsenõukogu istungil on aga tema sõnul oluline.

"Tegin president hr. Alar Karisele sellise ettepaneku, sest tegemist on riigikogu tööajaga, mil on saalis mitu olulist seaduseelnõu, mis lähevad hääletamisele ning on seotud usaldusküsimusega. Riigikogu istungil osalevad nii riigikogu esimees, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees kui rahandusminister, kes kõik kuuluvad ka riigikaitse nõukogusse ning ei saa seetõttu sel päeval osaleda riigikaitse nõukogu istungil," ütles Hussar ERR-ile-

"Palusin istungi lükata järgmisesse nädalasse, mil eiigikogus ei toimu istungjärku, mis annab riigikaitse nõukogus osalemise võimaluse kõigil liikmetel, kelle kohalolu on nõutud," lisas ta.

Uus istungi toimumise aeg teatatakse enne selle toimumist.

Teisipäeval jäi riigikogus valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu arutelu opositsiooni obstruktsiooni tõttu pooleli.