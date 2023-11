Tallinna jõulukuusk tuleb Raekoja platsile elektriliini alt

"Jõulumuinasjutuaeg Tallinnas algab 1. detsembril, kui õhtul 18 avatakse jõuluturg ning koos linna külalistega süütame ka siis tuled Tallinna kõige esinduslikumal jõulupuul. Nagu ikka, on see hästi pidulik sündmus, kus toimub ka kontsert, mida siis kannab ette Valge Gospel," sõnas Haukanõmm.

Terve kuu toimuvad eri sündmused, millest Haukanõmm toob välja "Elavad aknad". "Viru tänavale tulevad nn elavad aknad, mis tähendab seda, et on võimalik mööda Viru tänavat kõndida ja kell 16–18 peatuda eri kaupluste akende juures ja vaadata muusikute ja tantsijate esinemist," ütles Haukanõmm.

Siim Aimla eestvedamisel astuvad üles noored muusikud MUBA-st ja tantsivad Eesti Tantsuagentuuri tantsijad. "Inimesed seisavad tänaval, muusika kostab tänavale, aga etteasted toimuvad vaateakendel," kirjeldas Haukanõmm projekti.

Samuti kiidab Haukanõmm 9. detsembrist avatud programmi "Leia vanalinnast muinasjutt ehk muinasjutuhoovid vanalinnas". "Eri vanalinnahoovides on üles seatud valdavalt Eesti muinasjuttudest inspireeritud heli- ja valgusinstallatsioonid. Kaardilt saab vaadata, millistes hoovides on muinasjutuinstallatsioonid ja on võimalik minna neid uudistama. Kõik nad läbi käia ja mõelda, mis muinasjutuga parasjagu on tegemist," sõnas Haukanõmm.

Selle aasta Tallinna linna esindusjõulupuuks osutus kuusepuu, mis kasvab Kiili vallas Nabala külas. Neljapäeval püstitatakse see Raekoja platsile. kuuse mahavõtmise ja Tallinnasse toomise protsessi saab jälgida otseülekandest Kesklinna Valitsuse Facebooki lehelt.

"Kui eelmise aasta jõulupuu kasvas elumajale väga-väga lähedal ja ohutuse tagamiseks oleks pidanud pererahvas selle nagunii varem või hiljem maha võtma, siis tänavuse aasta superstaariks osutus kuusk, mis kasvas elektriliinide all ja oli juba natuke ohtlikuks muutunud. Ning selle asemel, et see puu lihtsalt maha võtta või oksi vähemaks lõigata, kolib puu täies hiilguses Raekoja platsile," ütles Haukanõmm.

Ümber jõulukuuse kerkib ka jõuluturg. "Jõuluturu läbiviimiseks on meil partner,

seda ei tee Tallinna linn, ning eks me ootame ka väga suure põnevusega uut jõuluturgu, mis on nüüd siis esimest korda uueks perioodiks korraldajale teha antud. Millised jõuluturu majakesed täpselt saavad, see on ka meile natukene üllatus," rääkis Haukanõmm.

Tallinna kõige suurem aastavahetusüritus toimub traditsiooniliselt Vabaduse väljakul algusega kell 21. "Enne, kui me jõuame selle tipphetkeni, kui aasta vahetub ja president peab kõnet, esinevad meil erinevad ansamblid, nagu Laine ja Trad Attack ning õhtu lõpetab Nublu," sõnas Haukanõmm.

Mis puudutab aga ilutulestikku, siis nagu juba eelmisel aastal, Tallinn seda ei korralda. "Seda oleme otsustanud ning selle asemel on meil planeeritud suurejooneline valgusetendus Vabaduse väljakul," sõnas Haukanõmm.

Ilutulestiku ärajätmise põhjus pole rahapuudus, vaid see, et ilutulestikuga kaasnevad kahjud loodusele, lisas ta.