Riigikogu ööistungil kompromissi otsimist ei paistnud

Nagu kevadelgi, kasutas opositsioon järjekordsel ööistungil kõiki võimalusi, et eelnõude vastuvõtmist takistada. Päriti aru, küsiti protseduurilisi küsimusi, peeti kõnesid, võeti kümneminutiline vaheaeg, hääletati ja korrati seda kõike.

"Aktuaalne kaamera" käis öösel kella kahe ajal riigikogus. Eesti 200 fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid ütles, et ta sai vahepeal isegi magada.



"Täna on opositsioonil selline värk, et üks punkt võtab aega umbes viis tundi. Nii et siis on sul see viietunnine võimalus täiesti olemas," lausus ta.

Kaks korda tegi opositsioon ettepaneku istung erakorraliselt varem ära lõpetada. Koalitsiooni saadikud kogunesid seejärel aga kuluaaridest ja tubadest suurde saali ning laitsid selle mõtte maha.

"Mõistlik protsess, ei ole ka midagi tohutult erakordset, mille pärast Eesti rahvas peaks väga muretsema. Pigem vastupidi, võiks rõõmu tunda selle üle, et tegelikult ikkagi riigikogus on jõud, kes väga konkreetselt seisab oma valimislubaduste eest ja maksutõusude vastu," kommenteeris EKRE fraktsiooni aseesimees Siim Pohlak.

Kuidas aga ikkagi sellest tupikseisust välja tulla? Pohlak ütles, et vaja on kompromissi, kuid mis on EKRE konkreetne ettepanek, ta ei täpsustanud.

"Niiviisi telekaamera ees punkte lajatada ei saa. Meie jaoks oluline, et kõik maksutõusud, peaks üle vaatama," ütles ta.

Erkki Keldo Reformierakonnast ütles, et lahendust leida ongi keeruline.

"Meil ei ole mingit soovi eelnõusid usaldusega siduda, meie oleme valmis neid arutama, komisjonis muudatusettepanekuid. Aga kui öeldakse, et muudatusettepanekute ainuke eesmärk on teha obstruktsiooni, mitte lasta riigikogul töötada, siis on väga keeruline leida sealt ka kompromissi," sõnas Keldo.

Riigikogu jõudis 23 tunni jooksul võtta vastu kokku viis valitsuse usaldusega seotud eelnõu. Ülejäänuid arutatakse edasi ülejärgmisel nädalal.