Saks ei usu Venemaa võimet lõpmatuseni Ukrainas kurnamissõda pidada

"Venemaa soovib jätta muljet, et on valmis pidama väljakurnamissõda, aga tegelikkuses me näeme, et ta ei ole võimeline läbi viima suuri pealetungioperatsioone, mistõttu Vene presidendi põhiline poliitiline soov - võtta kontrolli alla kogu Ukraina territoorium – [pole täitunud]," rääkis Saks esmaspäeval "Vikerhommikus".

Tema hinnangul pingutavad Vene relvajõud selle nimel, et katsuda vallutada mingit suuremat territooriumi ja tekitada läänes arvamus, et Ukraina toetamine on lootusetu.

"Kahjuks on läänes ja eriti just avalikus arvamuses jäädud väga paljuski kinni sellesse, mis on territooriumite kuulumine ühe või teise poole vägedele ja vaadatakse olukorda selle järgi. Aga tegelikult peab jälgima seda, mis toimub strateegilisel tasandil," selgitas Saks.

"Me näeme, et see tegelikult ei ole üldse ainult rindejoone küsimus, mis seal sõjas toimuma hakkab. Kui nüüd Ukraina on andnud märku, et on võimeline korraldama ka ise õhurünnakuid Venemaa taristu vastu Venemaa territooriumil ja seda natukene suuremal skaalal nagu viimastel päevadel on juhtunud ning kui see muutub rutiiniks mõlemalt poolt, siis hakkab lugema see, kumma õhutõrje on parem," rääkis julgeolekuekspert. "Ja sellest võib väljuda väga erineval moel. Õhutõrje tähendab ka seda, et kui Venemaa puhul me näeme, et õhutõrje ei ole toimiv ja Ukraina kasutab teadupärast ju valdavalt läänes toodetud relvastust, siis see paneb küsimärgi alla ka kogu Vene üldise suurema strateegilise heidutusvõime. Nii et Venemaa on võtnud tegelikult ikkagi väga suured riskid, see ei ole neil sugugi kerge Ukrainas seda sõda pidada."

Saks tõdes ka, et ehkki Vene presidendile Vladimir Putinile ei valmista raskusi presidendivalimistel oma võit vormistada, paneb see talle ikkagi teatavad piirangud. Üks tegureid on suured inimkaotused Ukrainas.

"Ma olen seda meelt, et ega lõpmatuseni Venemaa siiski niimoodi teha ei saa. Kuskilt maalt tuleb ka Venemaa ühiskonnas see piir ette. Võib-olla tõesti me ei oska seda nii-öelda tajuda ja ennustada, selleks peaks ise viibima Venemaa inforuumis," arutles Saks. "Praegu Venemaa selgelt ju üritab vältida uut mobilisatsiooni. Räägitakse mingitest päris suurtest numbritest, mida nad suudavad värvata kaotuste korvamiseks, aga need on tegelikult siiski väga hinnangulised ja põhinevad Venemaa enda allikatel."

"Küsimus on motivatsioonis, et mille nimel sõdurid võitlevad. Praeguseni on Venemaa juhtkond kuidagimoodi suutnud motiveerida oma sõdureid rindel surema. Aga mina ei usu, et see on võimalik, et see kestab nii kaua ja et Venemaa saab sellisel moel jätkata lõpmatuseni ilma mobilisatsiooni välja kuulutamata. Ja selle peale Ukraina ka praegu mängib, et üritab diskrediteerida Venemaa võimet sellist poliitilist protsessi Venemaal juhtida," rääkis ta.

Saks ütles ka, et ei usu väiteid, justkui püüaksid Saksamaa ja USA relvatarnete limiteerimisega Ukrainat survestada Venemaaga läbirääkimistele.

"Ma arvan, et kui sellel üldse mingi tõepõhi all on, siis võib-olla selles osas, et nii Saksamaal kui USA-s leidub riigi juhtkonnas neid ametnikke või poliitikuid, kes arvavad, et võiks üritada sedakaudu seda konflikti lahendada. Aga ma olen täiesti veendunud, et Saksamaa ja USA juhid saavad väga hästi aru, mida tähendaks selline surve Ukrainale üldises pikemas strateegilises plaanis," rääkis Saks.

"Üks küsimus, et kui lääneriikidel lõpevad ressursid, et Ukrainat toetada, siis on see nagu üks olukord. Aga lihtsalt selleks, et katsuda Venemaaga kuidagi kokku leppida, et kokkulepe tuleks Ukraina arvelt ja ükskõik mis hinna eest - ma usun, et seda viga praegu tegelikult ikkagi Saksamaa ja USA juhid ei planeeri," lisas ta.

"Ma olen väga kõhklev ka selles, et kas nad suudaksidki strateegiliselt kahekesi koostöös komponeerida sellist olukorda, kus tarned Ukrainale on sellised, et Ukraina peab istuma sõja tulemusel läbirääkimistelaua taha. Ma vaatan, et nad tavaliselt ikka ei ole nii keerulisteks skeemideks mitte kuidagi võimelised. Selle tõttu ma arvan, et see on ikka pigem kas tahtlikult või tahtmatult tekitatud infomüra," rõhutas ekspert.

Kommenteerides sõja praegust käiku Ukrainas, ütles Saks, et olukord rindel on üsna staatiline ja Vene väed ründavad suurte jõududega Bahmuti juures, kus nad üritavad tagasi saada positsioone, mille nad sügisel kaotasid Ukraina vägedele ja teine pealetungi koht on Donetski linnapiirkond, kus nad üritavad vallutada ukrainlaste kontrolli all olevaid Donetski eeslinnu Avdijivkat ja Marinkat.

Ilmselt püüab Venemaa alustada talvel ka uuesti Ukraina tsiviiltaristu ründamist, kuid senised rünnakud pole Vene poolelt vaadates väga edukad olnud, lisas Saks.

"Eks Venemaa kindlasti soovib näidata, et see oleks nagu mingi protsessi algus, aga ma arvan, et [senised] õhurünnakud Venemaal siiski ei ole nii õnnestunud nagu nad soovivad. Sest ilmad on läinud külmaks juba varem ja eelmine aasta sel ajal juba Venemaa korraldas neid suuri õhurünnakuid - et nad on jäänud sellega palju hiljemaks kui eelmisel aastal, mis kindlasti ei tohiks olla nende plaanis. Aga on võimalus, et nad koguvad ressursse selleks, et seekord korraldada õhurünnakuid tihedamalt ja suurema mastaabiga, eks me näe," ütles Saks.

"Mujal rindejoonel on toimunud [Venemaa] väiksemad rünnakud ja Ukraina poole rünnakud, aga ma ütleks, et see ründetegevus, mis praegu Vene armee läbi viib, ei ole olnud kindlasti sellisel edukuse tasemel, millega Venemaa juhtkond võiks rahul olla. Ärme räägi siin ainult kaotustest, aga ka vaadates seda, kui aeglaselt nad on suutnud edeneda ikkagi tõesti ainult mõned üksikud kilomeetrid paaris üksikus punktis, et see kindlasti ei rahulda Venemaa juhtkonda," võttis Saks praeguse olukorra kokku.