Saks pantvangide vahetusest: Hamasi taktika mingil määral töötab

Iisrael ja Hamas on neli päeva kestnud vaherahu ajal vahetanud vange ja pantvange. Esmaspäeval pikendati vaherahu veel kahe päeva võrra.

Saks ütles, et Hamasi taktika pantvangide võtmisega on töötanud.

"Eks Hamasil oli pantvangide võtmiseks kaks motivatsiooni. Üks on see, et vabastada Iisraeli vanglatest vangistatud Palestiina võitlejaid, kes on pärit nii Gazast kui ka Läänekaldalt, võib-olla ka kuskilt mujalt. Ja teine motivatsioon on see, et tekitada olukord, kus oleks võimalik pidurdada Iisraeli sõjalist rünnakut Hamasi vastu. Nii et praegu nende taktika mingil määral vähemalt töötab," selgitas ta.

Saksa hinnangul pikeneb vaherahu, kuna see protsess on juba ühe korra sõlmitud ja see mehhanism toimib.

Konflikti tulevikust rääkides ütles Saks, et Hamas tahab ilmselt lähemal ajal taastada võime lasta Iisraeli pihta rakette ning pikemas plaanis sooviks Hamas päris vaherahu üle läbi rääkima hakata.

"Ma usun, et Hamas tahab, et tal tekiks uuesti võime lasta Iisraeli pihta rakette, sest maavägede operatsioonis ei suuda nad kohendada ennast selle aja jooksul ja Iisraelile mingisugust tõsisemat vastupanu osutada. Seda ma ei usu. Küll aga on võimalik uuesti saada võib-olla, mis oli vahepeal peaaegu kadunud, võime tulistada Iisraeli territooriumile rakette. See annab visuaalset efekti ja pääseb kergemini meediasse ja ma usun, et nad töötavad selle nimel," rääkis Saks.

"Pikemas perspektiivis, ma arvan, mida Hamas võiks soovida praegu, kuna nüüd on üllatuse ja muu selline faas möödas, siis usun, et nad on huvitatud sellest, et õnnestukski see konflikt kuidagimoodi lõpetada ja algaks see n-ö päris vaherahu läbirääkimine ühel hetkel, sest see mõnes mõttes legitimiseerib neid ka natukene," lisas ta.