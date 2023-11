Oluline 30. novembril kell 5.50:

- ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Avdijivka ja Bahmuti suunal;

- Brjanskis sai tabamuse ja plahvatas Shahedi droonide ladu;

- Ukraina luure korraldas Zelenski kõne näitamise Krimmi telekanalites.

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka ja Bahmuti suunal.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et riigi väed vallutasid Khromove. See asub Bahmuti lääneservas. Üks Vene blogija väitis veel, et õhudessantväelased vallutasid Khromove ning jõudsid ka lähedal asuva veehoidla juurde. ISW teatas, et veel pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Khromove vallutada.

ISW vahendas, et ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival. Ukraina peastaap teatas, et Venemaa hoogustas oma tegevust Klištšiivka suunal. Allikate teatel korraldab Ukraina Klištšiivka suunal vasturünnakuid. Ägedad lahingud käivad ka Andrijivka küla ümbruses.

Venemaa jätkas 29. novembril pealetungi Avdijivka suunal. Üks Vene sõdur väitis, et tööstustsoonis on olukord väga keeruline ning Ukraina jätkab Vene positsioonide pommitamist. Üks Vene sõdur väitis veel, et Vene väed vallutasid Siverne lähedal mitu Ukraina positsiooni. Ukraina allikad teatasid, et Vene väed üritavad endiselt vallutada koksitehast. Tauria väerühma ülem Oleksandr Tarnavskõi ütles, et Vene väed kasutavad soomusmasinaid ning üritavad Avdijivka suunal aktiivsemalt edasi tungida.

Brjanskis sai tabamuse ja plahvatas Shahedi droonide ladu

Venemaal Brjanskis sai kolmapäeval tabamuse ja plahvatas Iraani päritolu Shahed ründedroonide ladu, vahendas portaal Unian. Teate väidetavast Ukraina droonirünnakust edastas sealne Telegrami-kanal Brjanskii vestnik.

Ukraina luure korraldas Zelenski kõne näitamise Krimmi telekanalites

Okupeeritud Krimmi rohkem kui 20 telekanalis näidati kolmapäeva õhtul Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pöördumist, eriteenistuste allika sõnul korraldas selle erioperatsiooni luure peavalitsus.

Zelenski rääkis muu hulgas Ukraina edusammudest Musta mere piirkonnas.

"Tahan eraldi öelda kõigile inimestele Krimmis, Sevastopolis, kõigis okupeeritud piirkondades meie riigi lõuna- ja idaosas - praegu okupeeritud piirkondades: kallid ukrainlased, te kõik tunnete, et Venemaa kohalolek meie maal ei kesta igavesti," ütles Zelenski.

"Ukraina võtab oma territooriumi, oma inimesed tagasi. Me ei jäta kedagi okupantidele," lubas Zelenski.

Okupeeritud Krimmi juhi nõunik Oleg Krjutškov ütles, et mitme kohaliku internetipakkuja süsteemi häkiti sisse.

"Tehnilised teenistused töötavad. Lähiajal lahendatakse kõik probleemid," ütles Krjutškov.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas kolmapäeval kolme Sumõ oblastis asuvat asulat, vahendas The Kyiv Independent. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.