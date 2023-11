Välisministeerium soovitab hoiduda Venemaale reisimisest

"Soovitame Venemaale reisimist täielikult vältida. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise vajadust ja võimalusel Eestisse tagasi pöörduda," öeldakse neljapäeval uuendatud välisministeeriumi reisiinfos.

"Rändesurve tõttu võib Eesti oma piiripunktid ajutiselt lühikese etteteatamisega sulgeda ning siis ei ole võimalik enam piiripunktide kaudu Eestisse naasta," seisab samas.

Varasema reisiinfo kohaselt soovitas ministeerium Venemaale "ilma tungiva vajaduseta" mitte reisida, viidates Venemaa sõjalisele tegevusele Ukrainas.

Välisminister Margus Tsahkna rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et olles arutanud Venemaa ränderünnakut Soomele kolmapäeval Brüsselis teiste Venemaa piiririikide välisministritega, oli jutuks ka valmisolek vajadusel oma piirid sulgeda.

"Seetõttu on oluline sõnum ka kõigile meie elanikele, et juhul, kui Eesti sulgeb ajutiselt oma piiri, siis need, kes on Venemaal, enam tagasi ei saa. Ja seetõttu on väga selge soovitus mitte Venemaale reisida. Sest me ei tea, millal rändesurve meie piiridel võib selliseks tõusta, et me peame oma piirid ajutiselt sulgema. Aga see valmisolek on meil olemas ja seda veab siseministeerium," ütles Tsahkna.

Samuti soovitab välisministeerium Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel kindlasti oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel.

Ministeerium hoiatab ka topeltkodakondsusega inimesi Ukraina sõtta saatmise eest: "Eesti-Vene topeltkodanikke käsitleb Venemaa Föderatsioon Venemaal kui Vene kodanikke ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on piiratud, sealhulgas mobilisatsiooni puudutavates küsimustes."

Reisihoiatuses öeldakse ka, et Vene piirivalve võib piiriületusel kontrollida piiriületajate isiklikke elektroonikaseadmeid ning nende sisu, sealhulgas sotsiaalmeedia postitusi.

Ministeerium hoiatab ka, et Eesti kodanikel on võimalik Venemaal konsulaarabi saada ainult Eesti saatkonnast Moskvas, kuhu näiteks passi kaotamisel tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine reisidokument, millega riigist lahkuda.

Välisministeerium ei soovinud kommenteerida kolmapäeval meediasse jõudnud teateid, et Vene siseministeerium valmistab ette eelnõu, mille järgi peaksid riiki sisenevad välismaalased kirjutama alla "lojaalsuslepingule", kus kohustuvad hoiduma kritiseerimast Venemaa ametlikku poliitikat. Ministeeriumi pressiesindaja viitas, et tegemist on alles plaani, mitte juba teoks saanud sammuga.

Küll aga juhib Eesti välisministeerium oma kodulehel tähelepanu sellele, et Venemaal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning sellest ei pruugita teisi riike koheselt teavitada.