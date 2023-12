Sõja 646. päev: Avdijivka ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud

Oluline 1. detsembril kell 21.05:

- Ukraina peastaap: Ukraina väed hävitasid ööpäeva jooksul viis Vene laskemoonaladu;

- Ukraina linnas hukkus Vene raketirünnakus neli inimest;

- Avdijivka ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud;

- Šoigu väitel tungivad Vene üksused Ukrainas edasi igal suunal, tõendeid ministri sõnadele napib;

- USA lubas tugevdada Ukraina õhutõrje võimekust;

- Venemaa korraldas Ukraina vastu taas droonirünnaku;

- Zelenski külastas Harkivi oblastis rindeala.

Ukraina peastaap: Ukraina väed hävitasid ööpäeva jooksul viis Vene laskemoonaladu

Ukraina peastaabi teatel hävitasid Ukraina jõud ööpäeva jooksul viis Vene laskemoonaladu, lisaks tabati kolm Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika.

Samal ajal teostas Venemaa kaks raketi- ja 17 õhurünnakut ning tulistas 46 korda Ukraina jõudude positsioonide ja Ukraina asulate pihta. On olnud ka hukkunuid ja vigastatuid tsiviilelanikke.

Ukraina õhukaitse suutis alla tulistada 12-st Vene Shahed-136 ründedroonist kaheksa ning kahest Vene poolt lastud H-59 raketist ühe.

Ukraina linnas hukkus Vene raketirünnakus neli inimest

Päästjad tõid Donetski oblasti Pokrovskoje rajooni Novohrodivka alevis vaenlase raketirünnakus purustatud elumaja rusude alt välja veel kahe ohvri surnukehad, ütles Donetski oblasti sõjakuberner Ihor Moroz.

"Otsinguoperatsioon Novohrodivkas jätkub – leiti veel kahe eile toimunud rünnaku tagajärjel hukkunud inimese surnukehad," kirjutas Moroz Telegramis.

Seega kasvas Venemaa rünnaku ohvrite arv Novohrodivkas neljani. Hävinud maja rusude all võib olla veel üks ​​inimene.

Varem teatati, et öise raketirünnaku tagajärjel Novohrodivkale hävis otsetabamuse tagajärjel täielikult kolmekorruselisele elumaja üks trepikoda, viis täiskasvanut ja üks laps said mitmesuguse raskusastmega vigastusi.

Hiljem ilmus teave kahest hukkunust, kelle laibad leiti rusude koristamisel. Politsei sõnul jäi rusude alla tõenäoliselt 33-aastasest naisest, 38-aastane mehest ja 8-aastasest tüdrukust koosnev perekond.

Avdijivka ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ning positsioonid käivad käest kätte.

Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Lähedal asub Avdijivka koksitehas ja tuhamägi. Piirkonnas käivad nüüd ägedad lahingud.

Venemaa sõjablogijad väitsid 30. novembril, et Vene väed liikusid Stepove suunal edasi. Ukraina peastaap teatas samas, riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Stepove suunal. Mõni päev varem väitsid Venemaa allikad, et Ukraina tegi Stepove lähedal eduka vasturünnaku, vahendas ISW.

Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed jätkavad kositehase suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad veel ka Avdijivka tööstustsoonis. Ukraina peastaap teatas, riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Pervomaiske ( 11 kilomeetrit Avdijivkast edelas) suunal, vahendas ISW.

Ukraina meedia teatas, et ilm läheb Avdijivka ümbruses halvemaks. Maapind on muutunud mudaseks ja see takistab sõjamasinate kasutamist.

Vene blogijad väidavad, et Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti suunal. Vene blogijad kordasid varasemaid väiteid, et õhudessantväelased vallutasid Khromove ning jõudsid ka lähedal asuva veehoidla juurde. ISW teatas siiski taas, et endiselt pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Khromove vallutada.

Šoigu väitel tungivad Vene üksused Ukrainas edasi igal suunal, tõendeid ministri sõnadele napib

Vene kaitseminister Sergei Šoigu väitis reedel, et Vene üksused tungivad Ukrainas edasi igal suunal, kuigi vaatlejad ei ole erilist liikumist märganud.

Rindejooned ei ole ägedatest lahingutest hoolimata 2023. aastal oluliselt nihkunud. Viimasel ajal on eriti kõvad lahingud käinud Avdijivka ümber, mille Vene väed on peaaegu sisse piiranud.

"Meie sõjaväelased tegutsevad kompetentselt ja otsustavalt, hõivates soodsamaid positsioone ja laiendades nende kontrolli all olevat ala kõigil suundadel," väitis Šoigu.

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval Donetski oblastis Bahmuti lähedal asuva Hromove küla hõivamisest, kuid enamaid vallutusi ei ole relvajõududel ette näidata.

Nädala alguse tormidega võrreldes paranenud ilmaolud on võimaldanud Vene vägedel taas droonid kasutusele võtta, ütlesid Ukraina ametnikud.

Moskva koondab sõdureid ja sõjatehnikat Avdijivka alla, et linn sisse piirata ja vallutada. Analüütikute hinnangul on nad suutnud tohutute inimkaotuste hinnaga edeneda, kuid Ukraina kinnitab, et tema väed osutavad endiselt venelastele vastupanu.

Venemaa korraldas Ukraina vastu taas droonirünnaku

Ukraina kinnitas reedel, et Vene väed lasid riigi lõuna- ja idaossa enam kui kaks tosinat Iraanis valmistatud ründedrooni ning kaks raketti.

"Kokku kasutas vaenlane kahte X-59 raketti ja 25 Shaheed-136/131 ründedrooni," teatas Ukraina. Kiiev teatas, et riigi õhututõrjetulistas alla 18 drooni ning ühe raketi riigi lõunaosas.

USA lubas tugevdada Ukraina õhutõrje võimekust

USA keskendub kolmele prioriteedile, et aidata Ukrainal talve üle elada, mille juures peab eriti silmas Venemaa korduvate rünnakute ohtu kriitilisele infrastruktuurile, ütles neljapäeval Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby.

"Seega oleme keskendunud kolme võtmevaldkonna edendamisele. Esiteks tugevdame Ukraina õhutõrje võimekust, et nad saaksid alla tulistada Venemaa rakette ja kriitilisele infrastruktuurile suunatud Iraani droone," ütles Kirby.

Kirby märkis, et USA ja mitmed teised riigid on juba õhutõrjeraketisüsteemid Patriot, Hawk ja Avenger ning muud õhutõrjevõimekused Ukrainale üle andnud.

"Teiseks aitame Ukrainal tugevdada oma energiainfrastruktuuri," lisas Kirby.

Kolmandaks viiakse Kirby sõnul Ukrainasse reservvarustust ja -materjale.

"Räägime muuhulgas kõrgepinge autotransformaatoritest, tööstuskütuste generaatoritest ja mobiilsetest autonoomsetest seadmetest, et suurendada stabiilsust ning vältida soojus- ja elektrikadusid," sõnas Kirby.

Zelenski külastas Harkivi oblastis rindeala

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas neljapäeval Harkivi oblastis rindele lähedal paikneval alal asuvat komandopunkti.

"On au külla sõita ja autasustada sõdureid. Kupjanski suuna võitlejad kaitsevad ukrainlaste ja Harkivi oblasti elanike rahumeelset elu," ütles Zelenski sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

"Soovin teile võitu, olge tugevad ja ärge kaotage initsiatiivi," ütles president sõduritele.

Zelenski ise täpsustas hilisõhtuses pöördumises, et vestles riigi kirdeosas asuvas Harkivi oblastis ja riigi lõunaosas Zaporižžjas komandöridega. Zelenski kiitis eriti Kupjanski ümbruses sõdivaid sõdureid.

"Kupjanski rinde sõdurid kaitsevad ukrainlaste ja Harkivi oblasti elanike rahulikku elu. Soovin teile võitu, jõudu ja seda, et te ei kaotaks initsiatiivi," kiitis president.

Oma neljapäevases pöördumises tõi Zelenski ühtlasi välja vajaduse hoogustada ja kiirendada Avdijivka ja ka teiste eesliinilinnade läheduses kindlustuste ehitamist.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1280 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 330 040 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 5564 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 10372 (+32);

- suurtükisüsteemid 7931 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 912 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 602 (+2);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5976 (+22);

- tiibraketid 1567 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10399 (+38);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1137 (+13).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.