Metsküla algkooli kohtuasi saab sel nädalal järgmise käigu

"Mingit kompromissi saavutatud ei ole. Siin on käinud eri ettepanekute edasi-tagasi saatmine, aga ühise laua taha istutud ei ole," sõnas Metsküla algkooli lapsevanem Püü Polma ERR-ile.

"Kohus on kirjavahetust kogu aeg jälginud ja saab ühel hetkel otsustada, kas ta näeb, et liikumine kompromissile on olemas või ei ole. Kohus ei ole öelnud, et mis hetkeks peab olema see saavutatud, vaid et kui kohtunik näeb, et liikumist ei ole, siis hakkab ta ise menetlema ja kohtuotsuse poole liikuma," sõnas Polma.

Polma kinnitas, et Metsküla kooli lapsed käivad koolis iga päev. Asjaolu, et vald pani ametlikult tegevuse lõpetanud kooli õpilased kirja Lihula gümnaasiumisse, ei ole midagi muutnud. "Samad lapsed, samad õpetajad. Me pole lasknud ennast häirida sellest segadusest," sõnas Polma.

Metsküla lapsevanemaid pole kõigutanud ka Lääneranna vallavõimu hinnang, et tegevusloata koolis õppivatel lastel jääb üks kooliaasta ametlikult vahele ja klassi tuleb korrata.

"Meie lapsevanemad võtavad asja rahulikult, nad on veendunud, et õpe toimub vastavalt riiklikule õppekavale, seda on kinnitanud ka õpetajad, siis seda hirmu neil ei ole, et lapsed peaksid klassikursust kordama. Kõik koolid peavad lähtuma õpilaste oskustest ja teadmistest, mitte sellest, mis on paberil kirjas," sõnas Polma.

Küsimusele, miks on vallal ja koolil jätkuvalt nii raske ühe laua taha istuda, ütles Polma vastuseks, et vallal on ilmselt raske taganeda oma tehtud otsustest. "Nad näevad, et volikogul on kindel otsus, et see nii jääb. Neil on raske tunnistada, et ilmselt oleks mingi teine variant parem olnud," sõnas Polma.

Metsküla algkooli lapsevanema Silvia Lotmani sõnul soovivad nad jätkuvalt erakooli luua järgmisest õppeaastast ja seda, et sel aastal saaksid lapsed rahulikult Metskülas koolis käia. Lotmani sõnul on vald pakkunud neile seni kompromissina algkooli maja hoonestusõigust. "Vastame neile, et meil pole huvi hoonestusõiguse vastu, vaid tahame stabiilset kooli," sõnas Lotman.

Viimase kirja kohtule ja vallale saatis kool juristide vahendusel reedel.

Küsimusele, kas Lääneranna vallavanemale Ingvar Saarele tundub, et kompromiss tuleb, vastas vallavanem, et omavalitsus on teinud otsuse koolivõrgu korrastamise kohta. "Täna pole ühtegi põhjust, et seda otsust ühel või teisel viisil peaks ümber muutma. Volikogu on seda mitu korda käsitlenud ja jõudnud seisukohale, et seda ei peaks tegema," sõnas Saare.

"Kui haridusminister Kristina Kallas on öelnud, et kogukonnakoole peaks pidama, siis võti ongi tema käes, asi on rahastuses. Erakooli loomine eeldab kindlust rahastuses ja millised osapooled selle rahastuse tagavad – tähtis on, kas haridusministeerium selle rahastuse tagab, valla käed jäävad siin tegelikult lühikeseks," sõnas Saare.

Saare ütles, et kohtuvaidluses kompromissi otsimises on suureks küsimuseks ka kooli hoone. "Vald on nõus selle erakooli rajamiseks andma, aga siin on jällegi küsimus ministeeriumile – kas nad näevad, et seda kooli ka rahastatakse? Kas Eesti 200 hakkab väikseid kogukonnakoole rahastama või ei hakka?" lausus Saare.

Tema sõnul selle kooliaasta lõpuni jäänud kuus kuud enam sisulist tähtsust ei oma. "Metsküla algkooli küsimust tuleb vaadata horisondis, kas septembris 2024 erakool alustab ja kes seda rahastab ja kas riik tuleb sinna taha," rõhutas Saare.

Tallinna halduskohus otsustab suure tõenäosusega juba sel nädalal, millal kuulutab kohtunik Metsküla algkooli kohtuasjas välja lahenduse.

Loodetavasti sel nädalal kohtunik Janek Laidvee võtab Metsküla algkooli vaidluse ette ja vaatab, mida edasi teha, ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. "Osapooled on esitanud eri seisukohti, aga kompromissini pole jõutud. Sel nädalal määrab kohus tähtajad, millal lahend välja kuulutada," sõnas Vilu.

Varem on kohtunik Laidvee ERR-ile öelnud, et on vaja luua õiguslik selgus õppetöö küsimuses, mis faktiliselt Metsküla koolis toimub, kuid mis ei sobitu praegusel kujul olemasolevasse õiguslikku raamistikku.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool peaks panema sellest sügisest uksed kinni.

Valla vastu Tallinna halduskohtusse pöördunud Metsküla algkooli perele andis kohus septembri lõpus aja vallaga kompromissi leidmiseks. Kohus on kompromissi leidmise aega korra ka pikendanud.