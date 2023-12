Kohtu hinnangul teotas siseministeerium Elmar Vaheri head nime

Siseministeeriumi väide, justkui oleks politsei- ja piirivalveamet (PPA) selle tolleaegse juhi Elmar Vaheri alluvuses sõlminud viis näilist töölepingut, on põhjendamatu ja seega on Vaheri head nime teotatud, leidis halduskohus.

Kohtu hinnangul on siseministeerium suve algul avalikkusele kättesaadavaks tehtud teenistusliku järelevalve kokkuvõttes andnud põhjendamatu ehk ilmselgelt ebapiisaval faktilisel alusel põhineva hinnangu, et viis isikut võeti politseiteenistusse näiliselt. Kohtu hinnangul on sellega teotanud Vaheri kui nende viie isiku politseiteenistusse võtmise aegse PPA peadirektori head nime, kirjutas Delfi.

Juhtum puudutab endist kaitsepolitsei asejuhti ja kriminaalpolitsei juhti Erik Heldnat ja veel nelja politseiametnikku, kelle roteerumist politseisse pidas siseministeerium ministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo juhtimisel koostatud teenistuslikus järelevalves "näiliseks teenistussuhte loomiseks" politseipensioni saamise eesmärgil.

Järelevalveaudit tehti pärast seda, kui Vaher oli PPA peadirektorina kinni peetud kahtlustatavana kelmusele kaasa aitamises. Kriminaalasi pole veel kohtusse jõudnudki, kuid siseministeeriumi auditi väite on Vaher halduskohtusse kaevanud, kuna tema hinnangul on selles teotatud tema head nime ja ta palus sellega tekitatud mittevaralise kahju hüvitada. Halduskohus leidiski, et selline hinnang, et nende isikute teenistusse võtmine oli "näiline", on põhjendamatu, edastas Delfi.

"Selleks et hinnata, kas teatav tegevus on näiline, peaks selle sõna tavatähendust ning ka õigusaktides sellele omistatud tähendust silmas pidades uurima, mis oli asjasse puutuvate isikute tegelik tahe ja eesmärk, aga seda siseministeerium tegelikult ei teinud," vahendas Delfi kohtu otsust.

Kohtu hinnangul on siseministeeriumi teenistusliku järelevalve kokkuvõttes antud hinnang põhjendamatu ja seda andes on ministeerium teotanud kaebaja head nime, minnes ühtlasi vastuollu kaebaja õigusega süütuse presumptsioonile. "Neil asjaoludel on ministeerium toiminud õigusvastaselt," leidis kohus.

Kohus rahuldas Vaheri kaebuse osaliselt – just nime teotamise asjus. Otsusest ei näi, et sellega oleks kaasnenud mittevaralise kahju hüvitamine, seega ilmselt jättis kohus selle osa kaebusest rahuldamata. Ent kohus mõistis siseministeeriumilt Vaheri kasuks välja menetluskulud 3641 eurot, teatas Delfi.