Kõrge elektrihind paneb tarbijaid valima fikseeritud hinnaga pakette

Eesti elektritarbimine on viimastel päevadel ulatunud 1500 megavatini, mis ei jää palju maha rekordist. Külma ilma tõttu on turul rohkem kalleid elektrijaamu, mis on mõnel tunnil tõstnud elektrihinna 30 kuni 40 sendini kilovatt-tunni eest.

"Eile-täna on tarbimine ennelõunasel ajal olnud umbes 1500 megavatti ja kui me meenutame, siis et ajalooline tipp on 1600 lähedal, siis natuke maad on rekordini minna. Kui nädal aega on külm ilm olnud, siis ilmselt hakatakse kütma selliseid kohti, mida varem ei olnud tarvis kütta, sest midagi ähvardab ära külmuda," sõnas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Taastuvenergia vähesuse tõttu pääsesid turule ka kallimad elektrijaamad, mis viisid elektrihinna üles.

Siin oma osa oli ka sellel, et Soome tuumajaamal oli eelmisel nädalal rikkeid. Aga külmade ilmadega talvisel ajal tuleb sellega arvestada, et on lühiajalisi perioode, kus hinnad ongi 200-300-400 eurot megavatttunnist," ütles Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

Elektroonika- ja metallitöötusel Inission on Tallinna piirkonnas kaks tehast, kus elekter on ettevõtte üheks suuremaks kuluks. Eelmise aasta lõpus valis firma kõrgele hüpanud hinna tõttu ettevõtete universaalpaketi.

"Me olime universaalteenusel kuni aprill 2023. Siis nägime, et universaalteenus läheb ikkagi järjest kallimaks ja läksime üle börsipaketile. Meil lõpeb leping ära detsembri lõpuga ja ongi vaja teha analüüs, et mis siis edasi saab," rääkis Inissioni personalijuht Katrin Charles.

Alexela klientidest on börsipakettidele jäänud vaid veerand klientidest. Suurimal energiamüüjal Eesti Energial on suurettevõtetest aga 65 protsenti börsipaketil. Koduklientide ja väikeettevõtete osas on olukord risti vastupidine.

"Ligi 65 protsendil eratarbijatest on elektrihind fikseeritud, seega neid see kõrgem elektrihind päevasiseselt ei kõiguta üldse. Ülejäänud on börsihinna peal, mis tähendab seda, et nemad on otseselt sõltuvad sellest, mida siis teeb börsi hind päevade jooksul," ütles Eesti Energia koduturgude müügidirektor Roul Tutt.

Mõlemad elektrimüüjad soovitavad kõigil kasutada fikseeritud hindadega pakette.

"Kes soovivad aasta läbi stabiilsust oma elektriarvetes, siis sellisel juhul on see igati mõistlik kindlasti fikseerida. See tagab, et sa ei ole nii avatud sellistele eriti just talveperioodil tugevatele hinnakõikumistele," ütles Tutt.

"Soovitaks tugevalt kaaluda fikseeritud hinnaga paketti, olgu ta siis lühiajaline või pikaajaline ja kes tahab vaeva näha oma tarbimise ajastamisega või lihtsalt elektri osakaal on tema kuludest nii pisikene, et ei oma tähtsust, võivad jääda ka börsi peale," sõnas Nõu.