Ukraina valmistub tõrjuma Vene rünnakuid energiataristule

Ukraina president Volodõmor Zelenski kutsus kohalikke säilitama vastupanuvõimet oodatavatele Vene sõjaväe rünnakutele tsiviilenergiataristu vastu. Samal ajal elavad pideva pommitamise all Ukraina piiriäärsed kogukonnad, nagu Sumõ.

Oluline 9. detsembril kell 7.00:

- Vene linnad loobuvad aastavahetuse pidustustest, et saata raha rindele;

- Zelenski: Ukraina peab säilitama vastupanu energiataristu rünnakute vastu.

Mitme Venemaa linna võimud on tühistanud ilutulestikud ja lubanud saata rindele raha, selle asemel et osta uusaastakaunistusi, teatas Raadio Vaba Euroopa reedel.

Mitmed ametnikud on lubanud vähendada traditsioonilisi pidustusi, et osta sõjavarustust, millega varustada Venemaa sõjategevust Ukrainas.

Sotši linnapea Aleksei Kopaygorodsky ütles, et ilutulestiku jaoks eraldatud vahendid suunatakse ümber Venemaa sõjaväele. Samuti kutsus ta kohalikke ettevõtteid ja elanikke üles eeskuju järgima.

"See on parim kingitus meie kaasmaalastele rindel," ütles Kopaygorodsky.

Ka Novorossija linnapea Andrei Kravtšenko teatas, et tema linn jätab ära aastavahetuse ilutulestiku ja kasutab säästetud raha varustuse rindele saatmiseks. Mägilinn Naltšik lubas, et ei osta sel aastal uusi pühadekaunistusi. Linnavõimud kavatsevad viimaste aastate kaunistused uuesti kasutusele võtta.

Sarnased plaanid on paigas kogu Venemaal, sealhulgas Volgogradi oblastis Volžski, Põhja-Osseetia-Alaanias Vladikavkazis ja Stavropoli krai lõunaosas.

Zelenski tänas sõdureid

President Volodõmõr Zelenski kutsus oma 8. detsembri õhtukõnes ukrainlasi üles säilitama vastupanuvõimet seoses Venemaa rünnakutega tsiviilinfrastruktuuri vastu sel talvel.

"Meie riigi roll praegu – ükskõik kui raske see ka poleks – on mitte kaotada jõudu ja mitte lasta vaenlasel initsiatiivi haarata," ütles Zelenski.

President Zelenski viimased üleskutsed vastupidavusele tulevad ajal, mil Venemaa sõda Ukrainas jätkub teist talvel. Eelmisel talvel, ajavahemikul 2022. aasta oktoobrist kuni 2. veebruarini, üritasid Vene väed Ukraina energiavõrku halvata massiliste rünnakutega, mis põhjustasid sagedasi elektrikatkestusi ja küttekriisi kogu riigis.

President tänas oma kõnes ka sõdureid ja komandöre nende vastupidavuse ja vapruse eest talve külmimate kuude lähenedes. Tänusõnadele eelnesid kohtumised ülemjuhataja Valerii Zalužnõi ja eri sektorite komandöridega.

Sel talvel eeldavad Ukraina ametnikud, et riik seisab taas silmitsi samade väljakutsetega, mis eelmisel aastal. President Zelenski hoiatas oktoobris, et Venemaa üritab tõenäoliselt hävitada Ukraina energiataristut. Ametnikud hoiatasid ka, et Venemaa laseb Ukraina vastu välja rekordarvu droone.

Sumõ külad igapäevase tule all

Vene väed ründasid reedel Sumõ oblasti piiril nelja kogukonda, tulistades päeva jooksul kuus korda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon.

Bilopillia, Yunakivka, Krasnopillia ja Seredõna-Buda kogukonnad sattusid tule alla.

Vene sõjaväelased võtsid suurtüki- ja droonirünnakutega sihikule erinevaid kogukondi, heites samal ajal asulale miine. Kohalik administratsioon registreeris päeva jooksul 19 plahvatust.

Junakivka külas, kus elab ligikaudu 1700 elanikku, toimusid kõige intensiivsemad rünnakud – piirkonnas registreeriti seitse plahvatust. Kogukond asub Ukraina-Vene piirist vaid seitse kilomeetrit läänes ja üheksa kilomeetrit lõunas.

Pommitamine on Ukraina ja Venemaa kirdepiiri lähedal asuvate kogukondade jaoks igapäevane nähtus. Piirkonna haavatavate piiriäärsete asulate elanikud kogevad päevas mitmeid rünnakuid.