USA vetostas ÜRO Gaza relvarahu resolutsiooni

USA trotsis araabia liitlaste ja ÜRO peasekretäri üleskutseid toetada kohest humanitaarrelvarahu Gazas, öeldes julgeolekunõukogule, et see külvaks lihtsalt järgmise sõja seemneid.

USA pani reede hilisõhtul veto ÜRO resolutsioonile, milles nõuti relvarahu, hoolimata António Guterrese dramaatilisest hoiatusest, et ühiskonnakorraldus Gazas on lagunemas ja suureneb oht massiliseks väljarändeks Egiptusesse, millel on ülejäänud piirkonnale veel ebaselged tagajärjed.

15-liikmelises nõukogus toimunud hääletusel oli 13 häält ühe vastu, Ühendkuningriik jäi erapooletuks.

USA-d julgeolekunõukogus esindanud Robert Wood ütles, et USA ei loobu oma eesmärgist kõrvaldada Hamas, selgitades, et Ameerika soovib lõhkuda lakkamatu vägivalla ringi, et ajalugu ei korduks. Ta ütles, et praegune relvarahu külvaks ainult seemneid järgmiseks sõjaks, sest Hamas ei soovi näha püsivat rahu. "Meie eesmärk ei peaks olema peatada sõda tänaseks, vaid peatada sõda igaveseks," sõnas Wood.

Araabia Ühendemiraatide asesuursaadik Mohamed Abushahab hoiatas pärast hääletust, et Julgeolekunõukogu isoleerub ja taganeb oma mandaadist tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek.

"Mis on sõnum, mida me palestiinlastele saadame, kui me ei suuda ühineda üleskutsega peatada Gaza halastamatu pommitamine?" küsis Abushahab. "Ja mis on sõnum, mida saadame üle maailma tsiviilisikutele, kes võivad sattuda sarnastesse olukordadesse?"

Inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch ütles, et USA riskib sõjakuritegudes osalemisega, jätkates Iisraelile relvade tarnimist, olukorras, kus Iisrael paneb Gazas toime palestiinlaste tsiviilelanikkonna kollektiivset karistamist. Organisatsioon Piirideta Arstid teatas, et julgeolekunõukogu tegevusetus tegi selle tapmises kaasosaliseks.